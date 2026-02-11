¡Poder latino! Checo Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto se reencuentran en la Fórmula 1

Una nueva era empezará en la Fórmula 1 y América Latina tendrá su participación en este nuevo capítulo en la historia de la categoría. Con Sergio 'Checo' Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto, será la primera vez en una década que en la parrilla estén tres pilotos de la región.

Fue la misma escudería de Alpine, con la cual competirá Colapinto, la que presumió el encuentro entre los tres pilotos, durante los tests de pretemporada en Bahréin. En una fotografía se observa a Checo, quien volverá a la parrilla con el debut de Cadillac, a lado del brasileño de Audi y el argentino.

Checo Pérez a bordo del CA01 en las pretemporadas de la Fórmula 1 en Bahréin | AP

Colapinto compartió la publicación en sus propias redes sociales con el mensaje "Chequito, volvimoooo, dale", en una fotografía junto al tapatío, y otra publicación con las banderas de México, Brasil y Argentina en la fotografía en la cual salen los tres pilotos. Franco y Checo coincidieron en 2024, cuando el sudamericano tomó el lugar de Logan Sargeant en Williams.

Para 2025, Checo salió de la parrilla luego de que Red Bull rescindió su contrato y Colapinto reemplazó a Jack Doohan en Alpine; mientras que Bortoleto debutó con Sauber, que se convirtitó en Audi para este año. Ahora los tres se reencontrarán en la parrilla, lo que ha entusiasmado a los aficionados de Latinoamérica.

¿Cómo les fue a Checo, Colapinto y Bortoleto en la pretemporada?

En el caso del mexicano, tomó el control del CA01 en la sesión vespertina y dio 58 vueltas, con su mejor tiempo en 1:38.828, cuatro segundos y 159 milésimas de más que Lando Norris, el piloto que marcó el mejor tiempo en la jornada. Detrás de Pérez Mendoza quedó Bortoleto, que tuvo 43 milésimas más que el tapatío y dio 49 giros con Audi.

Franco Colapinto durante la pretemporada en Bahréin | AP

Colapinto, por su parte, fue el que tuvo una jornada menos favorable. El argentino, al igual que el brasileño, salió al Circuito Internacional de Bahréin en la actividad matutina, y solo pudo dar 28 vueltas, con su mejor tiempo 1:40.330. Sin embargo, provocó una bandera roja porque su auto se detuvo de manera abrupta.

¿Cuándo fue la última vez que hubo tres o más latinoamericanos en F1?

La última vez que hubo más de dos pilotos de América Latina en la parrilla de la categoría fue en la Temporada 2016, con dos mexicanos y dos brasileños. Además de Checo Pérez, Esteban Gutiérrez estuvo con Haas, en la que fue su última campaña en la Fórmula 1.

Mientras que los brasileños eran Felipe Nasr y Felipe Massa, el primero con Sauber -también en su último año en la categoría- y el segundo con Williams. Massa se machó de la Fórmula 1 en 2017 y desde entonces pasaron diez años para que volvieran a coincidir tres pilotos latinoamericanos en un mismo año.