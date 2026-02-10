¿Cadillac tiene un auto ilegal? Esto dice el reglamento de Fórmula 1 sobre la decoración del auto de Checo Pérez

Nueva temporada, nueva era en la Fórmula 1 y la oportunidad para la innovación. Como bien mencionó Adrian Newey, que este año finalmente asumirá el puesto de director en Aston Martin, el cambio en la reglamentación dará a las escuderías la oportunidad de intentar nuevas cosas, pero mientras el ingeniero británico refirió a aspectos técnicos y aerodinámicos, Cadillac sorprendió con una decoración que se salió de lo tradicional.

El pasado domingo 8 de febrero, en un anuncio durante el Super Bowl LX, la escudería estadounidense -que debutará este año en la categoría- presentó el diseño de su primer monoplaza en su historia, mismo que conducirán Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas. Y aunque hubo reacciones encontradas por parte de los aficionados, no se puede negar que fue una decoración arriesgada e innovadora.

El CA05 destacó por ser un monoplaza blanco con negro pero que, a diferencia de otros equipos que apuestan por solo dos colores, tiene un distribución similar a la del Yin Yang, es decir, con cada mitad con uno de los dos colores de manera predominante. Además de la extrañeza que causó este diseño, también provocó cierta especulación sobre si está permitido hacer algo así en los autos.

Nuevo monoplaza de Cadillac | X: @SChecoPerez

¿Qué dice el reglamento de la Fórmula 1 sobre la decoración de Cadillac?

En las Regulaciones Generales de la FIA de 2026, en el Artículo A2.3, que corresponde a la decoración de los autos, están estipuladas las regulaciones que deben cumplir las escuderías, en cuestiones como patrocinios y anuncios. En dicha sección, en el inciso e) del apartado A2.3.4 se habla específicamente de la decoración, la cual debe ser similar en ambos lados.

"La decoración no puede sobresalir de la carrocería del coche de F1 y debe ser sustancialmente similar en ambos lados del coche de F1", se lee en el reglamento. Sin embargo, el hecho de que la FIA no exige un coche cien por ciento simétrico es lo que abre la puerta a un diseño como el que utilizará el equipo de TWG Motorsport en su primer año en la categoría.

El primer auto Cadillac en la F1 | @Cadillac_F1

Como señaló el usuario escaleraf1 en TikTok, en el caso del CA01 la decoración está hecha de tal forma que la distribución de patrocinadores está en los mismos lugares, solo del lado opuesto. Por ejemplo, el TWG aparece en los costados del auto, pero en la parte negra el logo es blanco y en la parte blanca es negra, lo mismo que con el logo y el nombre de Cadillac y otros socios comerciales.

Mientras que la trompa también tiene una decoración bicolor dentro de la misma paleta utilizada en el resto el auto y los logos están ubicados al centro. Por lo que, con esas características, la escudería puede argumentar que la decoración es simétrica, solo no de la manera tradicional que se suele ver en la parrilla de la Fórmula 1.

Así está el reglamento de la FIA con respecto a la decoración del auto | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué viene para Checo Pérez y Cadillac?

El equipo estadounidense fue de los primeros en llegar al Circuito Internacional de Bahréin, donde se realizarán las segundas pruebas de pretemporada. De hecho, este lunes el mexicano salió a pista en un día de filmación y fue su primer día bordo del CA01 con su nueva decoración. "Ayer y hoy marcan una nueva etapa importante en la aventura del equipo en la Fórmula 1".

De igual, se dijo entusiasmado para la actividad en Sakhir y se mostró optimista luego de que en Barcelona, donde los equipos realizaron un primer shakedown, Cadillac tuvo algunas complicaciones. "Tenemos una excelente oportunidad para continuar con este impulso en las pruebas en Baréin, mientras seguimos aprendiendo más sobre las capacidades del coche".

"Sé que nuestros aficionados nos animarán cuando corramos con esta decoración y continuemos nuestra aventura juntos", finalizó Checo Pérez. La pretemporada en Bahréin comenzará este miércoles 11 de febrero y hasta el viernes 13, mientras que la segunda etapa será del miércoles 18 al viernes 21.