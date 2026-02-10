Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Thiago Espinosa es nuevo y el último refuerzo de las Águilas del América

Espinosa es nuevo jugador de América | IG: @thiagoo_814
Daniel Estrada Navarrete 13:42 - 10 febrero 2026
El jugador uruguayo deja al Racing de Montevideo para incorporarse con las Águilas del América

América hizo oficial la incorporación de Thiago Espinosa como el nuevo y último refuerzo para el Clausura 2026. El lateral izquierdo uruguayo, procedente de Racing de Montevideo, se convirtió en la sexta nueva incorporación de las Águilas para este semestre en el que también afrontarán CONCACAF Champions Cup.

La operación se concretó bajo un préstamo por un año, con vigencia hasta finales de 2026. Dentro del acuerdo se estableció una cláusula de compra obligatoria, la cual quedó condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos relacionados con participación en partidos y minutos disputados durante el periodo de cesión.

Espinosa, de 21 años de edad, arribó al futbol mexicano tras consolidar presencia en la Primera División de Uruguay. Con Racing de Montevideo mantuvo continuidad a lo largo de las últimas temporadas y formó parte del plantel que tuvo actividad en competiciones internacionales, incluida la Copa Sudamericana.

En el aspecto futbolístico, el lateral se desempeñó de forma habitual por el costado izquierdo y mostró participación constante en fases ofensivas. Su perfil encajó en el planteamiento del cuerpo técnico encabezado por André Jardine, quien contempló laterales con recorrido y presencia en ambos sectores del campo.

La incorporación del uruguayo respondió a la necesidad de fortalecer una zona que presentó ajustes constantes durante el semestre. En la competencia interna, el nuevo refuerzo disputará el puesto con Christian Borja, quien ha sido uno de los jugadores más regulares de las Águilas en los últimos 12 meses.

Con este movimiento, el América sumó a su cuarto refuerzo extranjero del periodo. Thiago Espinosa se unió a nombres como Raphael Veiga, Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, quienes fueron solicitados por André Jardine para afrontar Liga MX y CONCACAF Champions Cup.

