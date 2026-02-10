Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?

Sunderland vs Liverpool l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 14:54 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Reds visitan el Estadio de Luz en busca de meterse a competiciones europeas

Continúa la Jornada 26 de la Premier League Sunderland recibe el Estadio de Luz al Liverpool que por su parte busca meterse a puestos de competiciones europeas, ambas escuadras llegan tras caer en sus respectivos duelos de la J25.

Los Reds perdieren la oportunidad en la fecha pasada de acercarse a zona de Europa League; sin embargo, el Manchester City terminó por remontarle el juego y los de Arne Slot terminaron por quedarse en el séptimo sitio con 39 unidades.

Abdukodir Khusanov disputa el balón contra Hugo Ekitike en el partido entre Manchester City y Liverpool en la Premier League | AP
Abdukodir Khusanov disputa el balón contra Hugo Ekitike en el partido entre Manchester City y Liverpool en la Premier League | AP

¿Cómo fue el reciente juego del Liverpool?

Un polémico penal en los minutos finales y un cuarto de hora en la compensación mancharon la remontada de Manchester City sobre el Liverpool en el cierre de la Jornada 25 de la Premier League. Erling Haaland fue quien hizo el tanto de la victoria y con ello se reencontró con el gol en liga.

Los Reds habían tomado la ventaja al 73' por medio de Dominik Szoboszlai. Haaland, que al minuto de partido se había perdido una oportunidad clave, no perdonó en esa segunda ocasión y al 92' puso el 1-2 para firmar la remontada que llegó en un lapso de menos de diez minutos.

Haaland celebra tras el penal que le dio la remontada a Manchester City en su visita a Liverpool en la Premier League | AP
Haaland celebra tras el penal que le dio la remontada a Manchester City en su visita a Liverpool en la Premier League | AP

Dicho partido tuvo su dosis de polémica, el futbolista húngaro dejó a los locales con un hombre menos al minuto 13 de compensación. Sin embargo, su expulsión no fue la única mancha en la labor de Craig Pawson, quien desde el primer tiempo fue criticado por una supuesta falta que no se sancionó como penal a favor del City.

¿Cómo llega el Sunderland?

Mientras tanto, Sunderland arriba a este juego tras caer ante el Arsenal quien reafirmó su condición de líder en la Premier League tras quedarse con la victoria en el Emirates Stadium, en un partido que no fue sencillo pero que terminó resolviéndose gracias al talento individual y la contundencia ofensiva.

El equipo de Mikel Arteta sumó tres puntos clave que le permiten seguir en la cima y aumentar la presión sobre el Manchester City, su principal perseguidor en la lucha por el título. Un golazo de Martín Zubimendi y un doblete de Gyokeres catapultaron la goleada.

Con estos recientes antecedentes en la liga domótica ambas escuadras se miden en busca del anhelado triunfo, los Reds luchando por meterse entre los primeros cinco, mientras que Sunderland acecha desde la décima posición.

¡Golpe al Campeón del Mundo! Sunderland remonta al Chelsea en Stamford Bridge | AP

Fecha: 11 de febrero

Hora: 14:15

Estadio: Estadio de Luz

Transmisión: TNT Sports

Últimos videos
Lo Último
15:01 Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?
14:54 ¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?
14:50 Ellos son los hermanos de Bad Bunny que triunfan lejos de la música
14:50 WWE: ¿Liv Morgan vs Stephanie Vaquer? Rivalidad que promete para WrestleMania 42
14:36 Fórmula 1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su debut con sus escuderías?
14:35 Sarampión en México: así puedes saber si ya cuentas con la vacuna
14:28 VIDEO: Civiles golpean a policía y destrozan patrulla en CDMX
14:16 Donovan Carrillo: ¿Cuándo y dónde ver la final de los Juegos Olímpicos de Invierno?
14:12 ¿Volverá a subir el transporte en CDMX? Concesionarios dicen que es insuficiente aumento de $1.50 pesos
13:59 VIDEO: Adame se lanza contra Azcárraga Jean: "No heredó ni la inteligencia de su padre"
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?
Futbol
10/02/2026
Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Xelajú?
¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?
Futbol
10/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?
Ellos son los hermanos de Bad Bunny que triunfan lejos de la música
Contra
10/02/2026
Ellos son los hermanos de Bad Bunny que triunfan lejos de la música
WWE: ¿Liv Morgan vs Stephanie Vaquer? Rivalidad que promete para WrestleMania 42
Lucha
10/02/2026
WWE: ¿Liv Morgan vs Stephanie Vaquer? Rivalidad que promete para WrestleMania 42
Fórmula 1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su debut con sus escuderías?
Fórmula 1
10/02/2026
Fórmula 1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su debut con sus escuderías?
Sarampión en México: así puedes saber si ya cuentas con la vacuna
Contra
10/02/2026
Sarampión en México: así puedes saber si ya cuentas con la vacuna