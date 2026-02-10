¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs Liverpool de la J26 de la Premier League?

Continúa la Jornada 26 de la Premier League Sunderland recibe el Estadio de Luz al Liverpool que por su parte busca meterse a puestos de competiciones europeas, ambas escuadras llegan tras caer en sus respectivos duelos de la J25.

Los Reds perdieren la oportunidad en la fecha pasada de acercarse a zona de Europa League; sin embargo, el Manchester City terminó por remontarle el juego y los de Arne Slot terminaron por quedarse en el séptimo sitio con 39 unidades.

Abdukodir Khusanov disputa el balón contra Hugo Ekitike en el partido entre Manchester City y Liverpool en la Premier League | AP

¿Cómo fue el reciente juego del Liverpool?

Un polémico penal en los minutos finales y un cuarto de hora en la compensación mancharon la remontada de Manchester City sobre el Liverpool en el cierre de la Jornada 25 de la Premier League. Erling Haaland fue quien hizo el tanto de la victoria y con ello se reencontró con el gol en liga.

Los Reds habían tomado la ventaja al 73' por medio de Dominik Szoboszlai. Haaland, que al minuto de partido se había perdido una oportunidad clave, no perdonó en esa segunda ocasión y al 92' puso el 1-2 para firmar la remontada que llegó en un lapso de menos de diez minutos.

Haaland celebra tras el penal que le dio la remontada a Manchester City en su visita a Liverpool en la Premier League | AP

Dicho partido tuvo su dosis de polémica, el futbolista húngaro dejó a los locales con un hombre menos al minuto 13 de compensación. Sin embargo, su expulsión no fue la única mancha en la labor de Craig Pawson, quien desde el primer tiempo fue criticado por una supuesta falta que no se sancionó como penal a favor del City.

¿Cómo llega el Sunderland?

Mientras tanto, Sunderland arriba a este juego tras caer ante el Arsenal quien reafirmó su condición de líder en la Premier League tras quedarse con la victoria en el Emirates Stadium, en un partido que no fue sencillo pero que terminó resolviéndose gracias al talento individual y la contundencia ofensiva.

El equipo de Mikel Arteta sumó tres puntos clave que le permiten seguir en la cima y aumentar la presión sobre el Manchester City, su principal perseguidor en la lucha por el título. Un golazo de Martín Zubimendi y un doblete de Gyokeres catapultaron la goleada.

Con estos recientes antecedentes en la liga domótica ambas escuadras se miden en busca del anhelado triunfo, los Reds luchando por meterse entre los primeros cinco, mientras que Sunderland acecha desde la décima posición.

¡Golpe al Campeón del Mundo! Sunderland remonta al Chelsea en Stamford Bridge | AP

Fecha: 11 de febrero

Hora: 14:15

Estadio: Estadio de Luz