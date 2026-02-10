Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Tomás Guarino deslumbra en los Juegos Olímpicos con rutina de Minions tras superar disputa legal

Tomás Guarino es el dueño de la rutina más destacada en el tema mediático | AP
Mauricio Díaz Valdivia 15:45 - 10 febrero 2026
Este ha sido uno de los momentos más llamativos en las competencias de los Juegos Olímpicos

El español Tomàs-Llorenc Guarino Sabaté llevó el espíritu de los adorables personajes de la película Mi Villano Favorito al programa corto masculino en Milán este martes.

La presentación no solo destacó por su originalidad, sino por el contexto que la rodeó, ya que días antes estuvo en riesgo debido a una disputa por derechos de autor. La incertidumbre generó una ola de apoyo en redes sociales que terminó siendo clave para que el patinador pudiera cumplir su sueño olímpico.

Guarino sorprendió por su vestimenta y su presentación | AP

Una rutina distinta

"Ha sido increíble", declaró a pesar de los nervios y un error al principio de su actuación. Su rutina se distinguió por una banda sonora que arranca con las carcajadas de los entrañables personajes, presentados como los secuaces del genio criminal Gru en Mi Villano Favorito.

Guarino Sabaté explicó que los Minions son una forma de expresarse, "aunque al principio soy un poco tímido", y que la controversia le ha demostrado el gran apoyo que tiene.

El patinador había estado presentando este programa, uno de los favoritos del público, durante toda la temporada, creyendo que ya contaba con la autorización necesaria. Sin embargo, todo cambió la semana pasada cuando reveló que le habían comunicado que no podía utilizar la música.

La rutina de Guarino ha llamado la atención del mundo | AP

"Cuando publiqué el mensaje, estaba seguro de que no podría hacer el programa de los Minions", comentó tras patinar el martes. "Por eso lo publiqué, como una forma de advertir a la gente que esperaba ver a los Minions en los Juegos Olímpicos: “Lo siento, pero lamentablemente no va a suceder”. No puedo arriesgarme a que me demanden".

Apoyo de la gente

Quedó atónito ante la avalancha de apoyo en las redes sociales mientras intentaba persuadir a Universal Studios y al músico y productor Pharrell Williams para que le concedieran los derechos para patinar con una mezcla de temas relacionados con los Minions, que desde entonces han protagonizado varias secuelas y han tenido sus propias películas.

La aprobación final llegó el viernes.«No me había dado cuenta del alcance que tenía mi patinaje, incluso fuera del mundo del patinaje artístico, y me ayudó a comprender lo lejos que he llegado», afirmó.

Sin embargo, no será hasta después de los Juegos Olímpicos cuando asimile completamente la magnitud de lo sucedido. "Realmente no he tenido tiempo de procesarlo todo y simplemente apreciarlo", añadió.

