¿Quién es Ann Michael Hudson, esposa de Drake Maye y sensación de la NFL?

Finalizó la Temporada 2025 de la NFL con la derrota de los New England Patriots ante los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX. Y aunque Drake Maye no pudo emular al legendario Tom Brady para darle otro anillo a su equipo, no quita la destacada campaña que tuvo.

En su segundo año con los Pats, el joven mariscal tuvo de los mejores registros de la liga y se colocó bajo reflectores como candidato al MVP. Mientras que fuera del campo, él y su esposa Ann Michael Hudson -su nombre de soltera- se convirtieron en una de las parejas favoritas de la afición al futbol americano.

Drake Maye y Ann Michael como aficionados en un partido de los Carolina Panthers en 2016 | INSTAGRAM: @annmichaelhmaye

Una historia de amor de más de una década

En el próximo junio, la pareja cumplirá su primer año de casados, pero su historia se remonta mucho antes. Drake y Ann Michael se conocieron en la preparatoria William A. Hough en Carolina del Norte en 2015, cuando el mariscal tenía 13 años. Según una publicación de ella en Instagram, en octubre de 2016 celebraron su primer año junto y desde entonces no se han separado.

Fueron juntos a la Universidad de Carolina del Norte, donde Maye fue quarternack de los Tar Heels en 2022 y 2023, con Ann Michael como una aficionada constante en sus partidos. Para 2024, el jugador se declaró para el Draft de la NFL y ella lo acompañó cuando fue elegido en la tercera selección general y tercer mariscal del Draft.

La pareja contrajo matrimonio de forma oficial en junio de 2025 previo al segundo año de Drake en la NFL. Desde su primer año con los Patriots, Maye llamó la atención, pero fue hasta la Temporada 2025, ya con Mike Vrabel como entrenador en jefe, que acaparó reflectores. Por ende, Ann Michael también llamó la atención, pues se volvió una invitada constante, con sus chamarras y jerseys de Nueva Inglaterra.

Drake Maye y Ann Michael cuando el mariscal jugaba con Carolina del Norte | INSTAGRAM: @annmichaelhmaye

¿Quién es Ann Michael Hudson, pareja de Drake Maye?

Se graduó de la Universidad de Carolina del Norte en mayo de 2025 con una licenciatura en Administración de Empresas. Entre sus actividades extraescolares destacó que ocupó el cargo de vicepresidenta de finanzas de su hermandad, Kappa Delta. Realizó sus prácticas profesionales con Piedmont Pennies y participó en el prestigioso programa de becas de verano de Deloitte Consulting.

Sin embargo, más allá de su carrera profesional, Ann Michael ganó notoriedad como pareja de Maye y por su contenido en TikTok, donde comparte sus proyectos de manualidades, atuendos los días de partido y recetas de productos horneados. Hasta la publicación de esta nota, la esposa de Maye cuenta con más de 574 mil seguidores en esta red social.