Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero

Este miércoles se cumplen ocho días de actividad en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, teniendo grandes eventos para la semana de hostilidades en la capital de la moda.

Las actividades del día comenzarán desde la madrugada de este miércoles cuando, a las 03:00 de la mañana hora CDMX, se dispute la final de la combinada nórdica en el trampolín de 10 km.

Esta es la agenda de los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

A las 06:45 de la mañana se disputará la final de combinada nórdica en trampolín de 10 kilómetros pero a campo traviesa.

También durante la madrugada, desde las 03:00 de la mañana, comenzará los clasificatorios en el half pipe del snowboard femenil, pruebas que terminarán después de las 06:00 de la mañana, por la tarde (en punto de las 12:30 p.m) arrancarán las clasificatorias para hombres.

A las 11:30, comenzará una de las competiciones reinas de los Juegos Olímpicos de Invierno, tomando el centro de la atención, la final del patinaje de velocidad sobre hielo, en su prueba de mil metros para hombres.

Apenas una hora después, se llevará a cabo la final del patinaje artístico sobre hielo, siendo una de las últimas competencias del día miércoles 11 de febrero.

A las 12:05 el curling tendrá cuatro partidos, donde se enfrentarán las selecciones de República Checa vs Estados Unidos, Canadá vs Alemania, China vs Gran Bretaña y Suecia vs Italia.