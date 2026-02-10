Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero

Esta es la agenda de los Juegos Olímpicos de Invierno | AP
Marcos Olvera García 10:09 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La actividad de la justa invernal continua el próximo miércoles, estas son las disciplinas a seguir en Milán-Cortina 2026

Este miércoles se cumplen ocho días de actividad en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, teniendo grandes eventos para la semana de hostilidades en la capital de la moda.

Las actividades del día comenzarán desde la madrugada de este miércoles cuando, a las 03:00 de la mañana hora CDMX, se dispute la final de la combinada nórdica en el trampolín de 10 km.

Esta es la agenda de los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

A las 06:45 de la mañana se disputará la final de combinada nórdica en trampolín de 10 kilómetros pero a campo traviesa.

También durante la madrugada, desde las 03:00 de la mañana, comenzará los clasificatorios en el half pipe del snowboard femenil, pruebas que terminarán después de las 06:00 de la mañana, por la tarde (en punto de las 12:30 p.m) arrancarán las clasificatorias para hombres.

Esta es la agenda de los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

A las 11:30, comenzará una de las competiciones reinas de los Juegos Olímpicos de Invierno, tomando el centro de la atención, la final del patinaje de velocidad sobre hielo, en su prueba de mil metros para hombres.

Apenas una hora después, se llevará a cabo la final del patinaje artístico sobre hielo, siendo una de las últimas competencias del día miércoles 11 de febrero.

A las 12:05 el curling tendrá cuatro partidos, donde se enfrentarán las selecciones de República Checa vs Estados Unidos, Canadá vs Alemania, China vs Gran Bretaña y Suecia vs Italia.

Esta es la agenda de los Juegos Olímpicos de Invierno | AP
Últimos videos
Lo Último
10:26 VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
10:13 Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
10:09 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
09:52 Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
09:39 México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
09:35 ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
09:27 ¿Quién es Ann Michael Hudson, esposa de Drake Maye y sensación de la NFL?
09:20 ¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México
09:02 VIDEO: Detienen a Gaby “N”, acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa
08:55 Tigres vs Forge: ¿Cuándo y por dónde ver el juego de vuelta de la Concachampions?
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Contra
10/02/2026
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Gilberto Mora ROTA
Futbol
10/02/2026
Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Otros Deportes
10/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
Futbol
10/02/2026
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
10/02/2026
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
Futbol
10/02/2026
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026