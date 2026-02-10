CDMX registra primera muerte por sarampión; suman 28 fallecidos en México

La Ciudad de México registró su primera muerte por sarampión en 2026, informó la Secretaría de Salud, en el contexto de un brote que ha provocado 28 fallecimientos a nivel nacional.

El sarampión en una enfermedad viral altamente contagiosa. / Pixabay

El caso encendió la alerta en la capital, donde las autoridades reforzaron el llamado a la vacunación y a la detección oportuna de contagios, al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible.

México encabeza la región en contagios y defunciones por sarampión, según autoridades sanitarias./ Pixabay

Sarampión en México: 28 muertes confirmadas

Con este caso, México suma 28 muertes por sarampión en lo que va del brote, el cual ha afectado a diversas entidades del país. La Secretaría de Salud ha señalado que la mayoría de los fallecimientos se han presentado en personas no vacunadas o con esquemas incompletos, lo que ha impulsado acciones urgentes para aumentar la cobertura de inmunización.

Los niños son los principales afectados por sarampión. / Pixabay

Llamado urgente a la vacunación

Ante el primer deceso registrado en la capital, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a: Revisar y completar el esquema de vacunación contra el sarampión

Acudir a centros de salud y módulos gratuitos

Extremar cuidados en niñas y niños, quienes son el grupo más vulnerable El sarampión puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en personas sin protección.

Se pide a ala población que se vacune contra el sarampión. / Secretaría de Salud Edomex