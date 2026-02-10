CDMX registra primera muerte por sarampión; suman 28 fallecidos en México
La Ciudad de México registró su primera muerte por sarampión en 2026, informó la Secretaría de Salud, en el contexto de un brote que ha provocado 28 fallecimientos a nivel nacional.
El caso encendió la alerta en la capital, donde las autoridades reforzaron el llamado a la vacunación y a la detección oportuna de contagios, al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible.
Sarampión en México: 28 muertes confirmadas
Con este caso, México suma 28 muertes por sarampión en lo que va del brote, el cual ha afectado a diversas entidades del país.
La Secretaría de Salud ha señalado que la mayoría de los fallecimientos se han presentado en personas no vacunadas o con esquemas incompletos, lo que ha impulsado acciones urgentes para aumentar la cobertura de inmunización.
Llamado urgente a la vacunación
Ante el primer deceso registrado en la capital, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a:
Revisar y completar el esquema de vacunación contra el sarampión
Acudir a centros de salud y módulos gratuitos
Extremar cuidados en niñas y niños, quienes son el grupo más vulnerable
El sarampión puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en personas sin protección.
💉 ¡Vacúnate contra el sarampión!— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México
👨👩👧👦 Protegerte también es proteger a quienes más quieres.
📍 En la Ciudad de México, contamos con centros de vacunación gratuitos.
Escanea el código QR y ubica tu centro de vacunación más cercano.#Vacunación #Sarampión #YoMeVacuno