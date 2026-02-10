Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Raphinha sigue en duda y podría perderse las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

Raphinha es duda para las semifinales contra el Atlético de Madrid | AP
Associated Press (AP) 12:30 - 10 febrero 2026
El extremo brasileño no juega con el cuadro culé desde finales del pasado mes de enero, cuando el Barça venció al Elche

El delantero del Barcelona Raphinha es duda para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid el jueves.

Raphinha se está recuperando de una lesión muscular y se ha perdido dos partidos consecutivos. No entrenó con el resto del equipo el martes.

El internacional brasileño no ha jugado desde el 31 de enero en la victoria 3-1 de visita a Elche en LaLiga española. Fue reemplazado en el descanso de ese partido tras sentir dolor muscular en su pierna derecha.

Raphinha ha sido uno de los mejores jugadores del Barcelona esta temporada. Llevaba 10 goles en 11 partidos antes de lesionarse.

El Barcelona es el campeón defensor de la Copa y ha ganado 17 de sus últimos 18 partidos en todas las competiciones. Su último revés fue la derrota 2-1 de visita a la Real Sociedad el 18 de enero.

La ida de semifinales contra el Atlético se jugará en Madrid.

El Atlético, que se clasificó a las semifinales goleando 5-0 al Real Betis, intenta acceder a su primera final de Copa desde que ganó la competición en 2012-13.

El Real Madrid fue eliminado por el club de segunda división Albacete en los octavos de final. El Barcelona llegó a las semifinales tras superar al Albacete en los cuartos de final.

