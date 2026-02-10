San Francisco declara el 9 de febrero como el "Día de Los Tigres del Norte"

La ciudad de San Francisco, California, proclamó oficialmente el 9 de febrero como el "Día de los Tigres del Norte", en reconocimiento a la trayectoria artística y la influencia cultural de la icónica agrupación mexicana en Estados Unidos.

El anuncio se realizó durante una ceremonia en el Ayuntamiento de San Francisco, donde autoridades locales destacaron el papel de la banda como referente de la música regional mexicana y como voz de la comunidad migrante.

¿Por qué San Francisco rinde homenaje a Los Tigres del Norte?

De acuerdo con la proclamación oficial, el reconocimiento se otorga por la contribución musical, cultural y social de Los Tigres del Norte, quienes durante décadas han retratado en sus canciones historias de migración, identidad y vida cotidiana de la comunidad latina. Las autoridades subrayaron que su música ha trascendido generaciones y fronteras, convirtiéndose en un símbolo cultural para millones de personas en Estados Unidos y México.

Reconocimiento en el Ayuntamiento de San Francisco

Durante el evento, representantes del gobierno local entregaron el documeto oficial que establece el Día de Los Tigres del Norte, destacando: Su trayectoria de más de cinco décadas

Su impacto en la cultura latina en Estados Unidos

Su influencia en la música regional mexicana a nivel internacional La banda agradeció el homenaje y expresó su orgullo por recibir este reconocimiento en una ciudad caracterizada por su diversidad cultural.

¿Quienes son Los Tigres del Norte?

Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones más influyentes de la música norteña. Originarios de Sinaloa, iniciaron su carrera a finales de la década de 1960 y se consolidaron como un referente del género gracias a canciones que abordan temas sociales, migratorios y populares. Su música ha sido reconocida tanto por el público como por instituciones culturales dentro y fuera de México.