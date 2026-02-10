Donovan Carrillo: ¿Cuándo y dónde ver la final de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Este martes, durante su presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, Donovan Carrillo aseguró estar en la final del patinaje artístico sobre hielo en la rama varonil.

El patinador mexicano fue el quinto en pisar la pista de hielo de Milán, teniendo una calificación de 75.56 durante el programa corto, lo que no significaba que pudiera llegar a la Final de la disciplina.

Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil | AP

Donovan Carrillo, que tuvo que esperar a que todos los competidores terminarán su participación en el programa corto, aseguró su lugar en la Final después de un par de puntuaciones bajas por parte de otros patinadores.

Donovan clasificó a la Final tras ubicarse en la posición número 11, recordando que clasificaron a la final 24 de 29 patinadores que participaron en el programa corto de este martes.

La Final del patinaje artístico se llevará a cabo el próximo viernes 13 de febrero, donde Donovan Carrillo tiene la oportunidad de conseguir una nueva medalla para México.

La prueba final del patinaje artístico varonil se disputará el viernes 13 de febrero a las 12:00 del día hora del centro de México.

¿Cuándo y dónde ver la final de Donovan Carrillo?