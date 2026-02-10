Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Donovan Carrillo: ¿Cuándo y dónde ver la final de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil | AP
Marcos Olvera García 14:16 - 10 febrero 2026
El patinador mexicano avanzó a la Final del patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026

Este martes, durante su presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, Donovan Carrillo aseguró estar en la final del patinaje artístico sobre hielo en la rama varonil.

El patinador mexicano fue el quinto en pisar la pista de hielo de Milán, teniendo una calificación de 75.56 durante el programa corto, lo que no significaba que pudiera llegar a la Final de la disciplina.

Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil | AP

Donovan Carrillo, que tuvo que esperar a que todos los competidores terminarán su participación en el programa corto, aseguró su lugar en la Final después de un par de puntuaciones bajas por parte de otros patinadores.

Donovan clasificó a la Final tras ubicarse en la posición número 11, recordando que clasificaron a la final 24 de 29 patinadores que participaron en el programa corto de este martes.

Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil | AP

La Final del patinaje artístico se llevará a cabo el próximo viernes 13 de febrero, donde Donovan Carrillo tiene la oportunidad de conseguir una nueva medalla para México.

La prueba final del patinaje artístico varonil se disputará el viernes 13 de febrero a las 12:00 del día hora del centro de México.

Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil | AP

¿Cuándo y dónde ver la final de Donovan Carrillo?

Día:

Viernes 13 de febrero

Hora:

12:00 p.m CDMX

Lugar:

Milano Ice Skating Arena

Transmisión:

Claro Sports

