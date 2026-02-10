Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

"Cuidado" :Medallas olímpicas se rompen durante celebraciones en los Juegos Olímpicos de Invierno

Juegos Olímpicos de Invierno l AP
Associated Press (AP) 15:18 - 10 febrero 2026
Breezy Johnson alertó a los medallistas con un mensaje

Ese fue el mensaje de la medallista de oro Breezy Johnson en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 después de que ella y otros atletas descubrieron que sus medallas se rompieron en cuestión de horas.

Los organizadores olímpicos están investigando con "máxima atención" a raíz de que una serie de medallas se hayan desprendido de sus cintas durante las celebraciones del fin de semana de apertura de los Juegos.

Breezy Johnson l AP

¿Cuál fue el mensaje de la medallista?

"No salten con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió", afirmó la medallista de oro en esquí de descenso femenino Johnson tras su victoria. "Estoy seguro de que alguien lo arreglará. No está completamente rota, pero un poco rota".

Johnson no tuvo que esperar mucho para un reemplazo. Para cuando llegó a la salida para el evento combinado por equipos el martes, ya le habían dado una nueva, aunque aún necesita ser grabada.

Cuando se le preguntó si podía quedarse con la rotación, Johnson lo negó meneando la cabeza. “No te dejan tener varias de esas cosas”, dijo riendo.

Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP

Así sucedió incidente con su medalla

Imágenes de televisión transmitidas en Alemania capturaron el momento en que el biatleta Justus Strelow se dio cuenta de que el bronce del relevo mixto que había ganado se había caído de la cinta alrededor de su cuello y había chocado contra el suelo mientras bailaba al ritmo de una canción con sus compañeros de equipo.

Sus compañeros alemanes aplaudieron mientras Strelow intentaba sin éxito volver a colocar la medalla antes de darse cuenta de que una pieza más pequeña, aparentemente el broche, se había roto y aún estaba en el suelo.

La patinadora artística estadounidense Alysa Liu publicó un clip en las redes sociales de su medalla de oro en el evento por equipos, desprendida de su cinta oficial: “Mi medalla no necesita la cinta", escribió Liu temprano.

Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina | AP

Andrea Francisi, el director de operaciones de los juegos del comité organizador de Milán-Cortina, dijo que estaban trabajando en una solución: “Somos conscientes de la situación, hemos visto las imágenes. Obviamente estamos tratando de entender en detalle si hay un problema", manifestó Francisi.

“Pero obviamente estamos prestando la máxima atención a este asunto, ya que la medalla es el sueño de los atletas, por lo que queremos que obviamente en el momento en que se les entrega todo sea absolutamente perfecto, porque realmente consideramos que es el momento más importante. Así que estamos trabajando en ello”, agregó.

No es la primera vez que la calidad de las medallas olímpicas ha generado problemas: Después de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París, algunas medallas tuvieron que ser reemplazadas después de que los atletas se quejaran de que comenzaban a empañarse o corroerse, dándoles un aspecto moteado comparado con la piel de cocodrilo.

