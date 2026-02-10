Jutta Leerdam conquista el oro e impone récord olímpico provocando las lágrimas de Jake Paul

La patinadora neerlandesa Jutta Leerdam se coronó campeona olímpica este lunes en los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026, estableciendo un nuevo récord en la prueba de 1,000 metros de patinaje de velocidad y provocando las lágrimas de su novio, el youtuber estadounidense Jake Paul.

El logro de la patinadora por si solo era suficiente para llevarse los reflectores en los Juegos Olímpicos, sin embargo, con la reacción del influencer, el resultado de Leerdam ya le ha dado la vuelta al mundo.

Leerdam se coronó en los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

El récord de Leerdam

Con un impresionante tiempo de 1:12.31 minutos, Leerdam no solo se colgó la medalla de oro, sino que también pulverizó la anterior marca olímpica de 1:13.19, que pertenecía a la japonesa Miho Takagi desde Beijing 2022.

El podio fue completado por su compatriota Femke Kok, quien se llevó la plata con un registro de 1:12.59, y la propia Takagi, que en esta ocasión se quedó con el bronce al finalizar con 1:13.95.

Leerdam logró un nuevo récord olímpico | AP

La relación con Paul

Desde las gradas, Jake Paul, conocido por su carrera en el boxeo y su presencia en redes sociales, no pudo contener la emoción. El estadounidense fue captado visiblemente conmovido, con lágrimas en los ojos, al presenciar la histórica victoria de su prometida sobre la pista de hielo.

Jake Paul broke down in tears after his fiancée, Jutta Leerdam, won Olympic gold. pic.twitter.com/tM7mR40tCD — FearBuck (@FearedBuck) February 9, 2026

En la serie documental de Netflix Countdown: Paul vs. Tyson , Leerdam reveló que la pareja se conoció a través de Instagram, cuando Paul le pidió que apareciera en su podcast. "Cuando me contactó en línea, pensé: 'Qué arrogante. Se cree capaz de todo, pero no me va a entender'", explicó . "Nunca pensé que saldría con él". Paul confirmó su relación en abril de 2023 en Instagram .

Paul le propuso matrimonio a Leerdam el 21 de marzo de 2025. La pareja anunció la noticia al día siguiente en una publicación conjunta de Instagram con varias fotos del momento especial. Hoy compartieron un momento importante, que le ha dado la vuelta al mundo.