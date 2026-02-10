Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

El nombre de Franck Ribéry aparece en los documentos desclasificados del caso Epstein

Franck Ribery en lamento durante el partido entre Bayern Munich y Juventus en la Champions League 2015-16 | MEXSPORT
Franck Ribery en lamento durante el partido entre Bayern Munich y Juventus en la Champions League 2015-16 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:47 - 09 febrero 2026
El exfutbolista francés, con antecedentes penales por prostitución de menores, fue nombrado en uno de los archivos

La publicación de millones de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein ha tenido un impacto grande en distintos ámbitos en todo el mundo. Los nombres de importantes empresarios y funcionarios de diferentes gobiernos aparecen en estos archivos, pero también celebridades de la industria del cine, de la música e, incluso, personajes vinculados al deporte.

En el caso de este último ámbito, entre los archivos que recién hizo públicos el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) trascendió el nombre del exfutbolista francés, Franck Ribéry. El exjugador aparece identificado por una personas en un relato confuso que describe varios incidentes, incluida una agresión por parte del legendario jugador de Bayern Munich.

Ribéry en el partido de Bayern Munich contra Atlético de Madrid en la Champions League 2016-17 | MEXSPORT
Ribéry en el partido de Bayern Munich contra Atlético de Madrid en la Champions League 2016-17 | MEXSPORT

¿Qué se dijo de Franck Ribery en los archivos Epstein?

En el testimonio recogido en uno de los documentos, una persona, cuyo nombre se censuró pero que al parecer es una de las víctimas de las actividades criminales de Epstein, relata incidentes con diferentes personalidades en Francia. Los eventos van desde cuestiones de acoso e intimidación hasta agresiones sexuales.

En el caso de Ribéry, su nombre aparece primero en referencia a una agresión física. "Intentó golpearme cuando estaba en mi jardín y había conseguido mi número y mi dirección, policías de (censurado) lo rodearon y lo llevaron de vuelta a su coche", se lee en los documentos escaneados.

El mismo testimonio lo menciona poco después en relación con Sylvain Cormier, conocido por ser abogado de Karim Benzema, excompañero de Ribéry en la Selección de Francia, y lo vincula con el exjugador de Bayern Munich. "Llegó con Franck Ribéry y la Policía Judicial de Versalles intervino porque él pedía que le trajeran chicas de 14 años".

Ribery en lamento durante el partido de Bayern Munich contra Atlético de Madrid en la Champions League 2015-16 | MEXSPORT
Ribery en lamento durante el partido de Bayern Munich contra Atlético de Madrid en la Champions League 2015-16 | MEXSPORT

La narración resulta un poco confusa por la mezcla que hace esta persona de diferentes sucesos y celebridades, sin una distinción precisa de fechas y lugares. Además, la censura de los documentos tampoco facilita la comprensión del texto, en el cual Ribéry aparece una ocasión más, señalado de relacionarse con una red de prostitución.

"Vi acercarse a mí después de mi mayoría de edad alrededor de (censurado) y años posteriores, como Franck Ribéry, su pertenencia al mundo de la prostitución no necesita más pruebas, a través de su sbine (sic) Sylvain Cormier, abogado penalista en Lyon (censurado), fui golpeado por este último, dijo '¡Es Franck pidiéndome que haga esto!'", se lee en esa mención, antes de señalar que el exjugador dijo conocer a la Spice Girl, Victoria Beckham.
Ribery durante el partido de Bayern Munich ante Rostov en la Champions League 2016-17 | MEXSPORT
Ribery durante el partido de Bayern Munich ante Rostov en la Champions League 2016-17 | MEXSPORT

¿Qué implica la mención de Ribéry en los archivos de Epstein?

La aparición de un nombre en estos documentos no implica, necesariamente, una acusación una vinculación directa con las actividades criminales del financiero condenado por delitos sexuales. Incluso en casos como el de Ribéry, a quien sí acusan de agresiones, el informe no se considera como una acusación formal ni una admisión de culpabilidad.

Por el momento, el caso de Epstein sigue en un punto de incertidumbre y confusión, ya que el DOJ no ha puntualizado el alcance y las consecuencias de estas revelaciones. Desde la publicación de los documentos -en cuya investigación también están incluidos más de dos mil videos y 180 mil imágenes- no ha habido mayores detenciones ni se ha vinculado a proceso a los involucrados.

Los antecedentes de Ribéry y sus acusaciones en Francia

En el caso puntual de Ribéry, la mención de su nombre sí trasciende porque ya en el pasado fue objeto de investigación por presuntamente contratar los servicios de una prostituta menor de edad en 2010. En aquella ocasión también fueron investigados otros jugadores de la Selección de Francia, incluido Benzema, relacionado con Sylvain Cormier que aparece en los archivos de Epstein.

Ribéry patea un esférico durante la práctica francesa | EFE
Ribéry patea un esférico durante la práctica francesa | EFE

La prensa local incluso publicó que Ribéry aceptó haber estado con la menor de edad desde 2009, pero argumentó que no lo sabía. En enero de 2014 comenzó el juicio tras un aplazamiento en 2013 y después de diez días, el 30 de ese mes, se retiraron los cargos contra Karim y Franck, quienes siempre argumentaron no conocer la edad de la involucrada.

En noviembre 2015, el exjugador de Bayern Munich nuevamente fue vinculado en otro episodio, en el marco de una investigación sobre la presencia de escorts en Alemania, nuevamente con una menor involucrada. En esa segunda ocasión, fue interrogado en calidad de testigo y no se presentaron cargos, e incluso el jugador demandó por difamación a la revista francesa Closer, que lo señaló como vinculado directamente con el caso de prostitución.

Benzema y Ribéry enfrentaron un juicio por prostitución de menores | AP
Benzema y Ribéry enfrentaron un juicio por prostitución de menores | AP
