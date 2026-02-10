¿Regresa a México? Jonathan 'Cabecita' Rodríguez ha dejado de ser jugador de Portland Timbers

Uno de los miembros del primer título del tricampeonato de las Águilas del America ha dejado de tener equipo apenas en el inicio de la semana del 9 de febrero.

Se trata de Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, quien ha sido anunciado como una baja para Portland Timbers, lo cual ha generado a generar dudas al respecto de un posible regreso a la Liga MX, pero por el momento no hay nada confirmado.

'Cabecita' Rodríguez fue parte del título 14 de América | Imago7

¿De vuelta a la Liga MX?

A través de sus redes oficiales, Portland Timbers ha comunicado que el uruguayo Jonathan Rodríguez no será parte ya de su equipo de cara a la siguiente temporada; sin embargo, las razones sí se han detallado en la publicación.

Los Portland Timbers dieron de baja al delantero Jonathan Rodríguez y ejercieron la rescisión de su contrato

The Portland Timbers have waived forward Jonathan Rodríguez and exercised a buyout of his contract pic.twitter.com/JEwxBl2IE9 — Portland Timbers (@TimbersFC) February 10, 2026

Esas fueron las palabras con las cuales el cuadro norteamericano ha dejado en claro que el exjugador de Cruz Azul ya no será más parte del plantel. A todo esto agregaron una compilación de imágenes suyas con la frase: "Thank you". Además de la baja de 'Cabecita' también se suma la de Dario Zuparic.

¿Cuál será el destino de Rodríguez?

Lo único que parecería seguro es que 'Cabecita' no seguirá en la MLS; sin embargo, se mantendría en el Continente Americano, pues algunos medios en su país natal, Uruguay, ya prácticamente lo acomodan de vuelta en la liga local.

Antes de su partida a Europa con el Benfica, Jonathan fue parte de Peñarol, el cual podría ser su siguiente equipo, al menos según lo que dijo Edgardo Lasalvia, el representante del examericanista, quien asegura que solamente falta que se arregle un tema estrictamente de dinero para que regrese al futbol de su tierra.

Rodríguez también fue parte de Cruz Azul | Imago7