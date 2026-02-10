Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Vacuna contra el sarampión: estos son los síntomas secundarios que pueden presentarse

La vacuna contra el sarampión puede provocar efectos secundarios leves como parte de la respuesta del sistema inmunológico./ X:@SSaludCdMx
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:49 - 09 febrero 2026
Tras la aplicación de la vacuna contra el sarampión, algunas personas pueden presentar síntomas secundarios leves y temporales, los cuales forman parte de la respuesta normal del organismo

La vacuna contra el sarampión es una de las herramientas más efectivas para prevenir esta enfermedad altamente contagiosa y forma parte de los esquemas de vacunación en México y otros países. Como ocurre con cualquier biológico, su aplicación puede generar reacciones secundarias en algunas personas.

Especialistas señalan que los síntomas posteriores a la vacunación suelen ser temporales y de baja intensidad./ Pixabay

Los efectos más comunes suelen ser leves y aparecen pocos días después de la vacunación. Entre ellos se encuentran dolor, enrojecimiento o inflamación en el sitio de la inyección, así como fiebre moderada, malestar general o cansancio.

También pueden presentarse dolor de cabeza, falta de apetito o irritabilidad, especialmente en niñas y niños. Estos síntomas generalmente desaparecen sin necesidad de tratamiento y no representan un riesgo para la salud.

¿Qué síntomas pueden aparecer después de la vacuna del sarampión?

En algunos casos menos frecuentes, la vacuna puede provocar erupciones leves en la piel, similares a un sarpullido, que suelen aparecer entre una y dos semanas después de la aplicación y desaparecen de forma espontánea.

De manera poco común, algunas personas pueden experimentar inflamación temporal de los ganglios, dolor en articulaciones o fiebre un poco más elevada, especialmente en adolescentes y adultos, aunque estos efectos también suelen ser transitorios.

Cuándo acudir al médico

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir a un médico si se presentan síntomas intensos, persistentes o inusuales, como fiebre alta prolongada, dificultad para respirar o reacciones alérgicas severas, aunque estas últimas son extremadamente raras.

Especialistas subrayan que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los posibles efectos secundarios, ya que el sarampión puede causar complicaciones graves, sobre todo en niños pequeños, personas no vacunadas o con sistemas inmunológicos debilitados.

En algunos casos puede presentarse fiebre leve o malestar general después de la inmunización./ Pixabay

La vacunación continúa siendo una medida clave de salud pública, y conocer los posibles síntomas secundarios ayuda a la población a identificar reacciones normales y a mantener la confianza en los programas de inmunización.

Dolor o enrojecimiento en el sitio de la inyección son reacciones comunes tras la vacuna del sarampión./ Pixabay
