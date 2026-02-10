Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pumas Femenil venció a Chivas de la mano de un auténtico golazo de Montserrat Hernández

Montse Hernández fue la autora del único gol | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 21:17 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tercera ocasión en la que las universitarias vencen a las Rojiblancas en el Estadio Olímpico Universitario

Pumas Femenil sigue siendo uno de los mejores equipos del Clausura 2026, esta vez confirmándolo después de vencer a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario con un solo gol y muchas fallas de las Rojiblancas.

El equipo dirigido por Antonio Contreras no ha podido mantener un buen ritmo durante las ocho jornadas que se han disputado, algo que se ha confirmado tras el mal resultado en la territorio auriazul.

Jashia López, portera de Pumas | Imago7

Con muy poco alcanza

El partido en el Olímpico Universitario ponía en disputa un invicto, pues Chivas llegó sin haber perdido un duelo previo; sin embargo, todo cambiaría al final de la noche en el campo de las Pumas.

Aunque el partido no tuvo una gran cantidad de jugadas de peligro, o al menos no en la primera mitad, el gol se dio en el marco de la misma, específicamente al minuto 25, cuando Montse Hernández desbordó por la banda izquierda y después meter un centro que terminó yendo con dirección al arco, ingresando por completo en el ángulo.

El gol de la dorsal 23 auriazul ha significado una vez más el cumplimiento de 'La ley del ex', pues antes de jugar con las universitarias, tuvo un paso discreto por Guadalajara, incluso otro de sus equipos forma parte de los nombres importantes, pues también jugó para América antes de ser rojiblanca.

¿Ya había vencido Pumas a Chivas?

En concreto sí; de hecho, esta ha sido la tercera vez que las Universitarias vencen a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. En donde se han quedado cortas a lo largo de la historia es en victorias en el Estadio Akron, donde sigue manteniéndose invicto el equipo rayado.

Hablando de invictos, el Rebaño Sagrado no pudo mantener el suyo, pues previo a este partido tenían seis victorias y un solo empate, algo que ha cambiado, pues ahora tienen en su historial una derrota.

Para la Jornada 9, Pumas tendrá una visita importante en contra de las 'Bravalácticas' de Juárez, pues las fronterizas acaban de vencer a las campeonas, Tigres en el Estadio Universitario; Chivas, por su parte, tendrá que recibir a Atlas en el Estadio Akron como parte del Clásico Tapatío.

Partido de un solo gol | Imago7
Últimos videos
Lo Último
21:47 El nombre de Franck Ribéry aparece en los documentos desclasificados del caso Epstein
21:46 ¡Cada vez más cerca! Cruz Azul y Tigres cierran acuerdo por el traspaso de Nico Ibañez
21:17 Pumas Femenil venció a Chivas de la mano de un auténtico golazo de Montserrat Hernández
21:09 Qué regalar en San Valentín 2026 ideas originales y detalles únicos
20:54 Jutta Leerdam conquista el oro e impone récord olímpico provocando las lágrimas de Jake Paul
20:45 Juárez sorprende y le quita el invicto a Tigres en el 'Volcán' en la Jornada 8 del Clausura 2026
20:38 Lamine Yamal revela su 'mayor deseo' al visitar México durante el Mundial 2026
20:26 Memo Ríos critica show de Bad Bunny en el Super Bowl y desata polémica en redes
20:26 ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
20:09 Álvaro Fidalgo reitera su ilusión por llegar a la Selección Mexicana
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Franck Ribery en lamento durante el partido entre Bayern Munich y Juventus en la Champions League 2015-16 | MEXSPORT
Contra
09/02/2026
El nombre de Franck Ribéry aparece en los documentos desclasificados del caso Epstein
Nico Ibañez está muy cerca de llegar a Cruz Azul | IMAGO7
Futbol
09/02/2026
¡Cada vez más cerca! Cruz Azul y Tigres cierran acuerdo por el traspaso de Nico Ibañez
Pumas Femenil venció a Chivas de la mano de un auténtico golazo de Montserrat Hernández
Futbol
09/02/2026
Pumas Femenil venció a Chivas de la mano de un auténtico golazo de Montserrat Hernández
Qué regalar en San Valentín 2026 ideas originales y detalles únicos
Contra
09/02/2026
Qué regalar en San Valentín 2026 ideas originales y detalles únicos
Jutta Leerdam conquistó el oro y provocó las lágrimas de Jake Paul | AP
Otros Deportes
09/02/2026
Jutta Leerdam conquista el oro e impone récord olímpico provocando las lágrimas de Jake Paul
Jugadoras de Bravas festejan en el partido contra Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Futbol
09/02/2026
Juárez sorprende y le quita el invicto a Tigres en el 'Volcán' en la Jornada 8 del Clausura 2026