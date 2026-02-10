Pumas Femenil venció a Chivas de la mano de un auténtico golazo de Montserrat Hernández

Pumas Femenil sigue siendo uno de los mejores equipos del Clausura 2026, esta vez confirmándolo después de vencer a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario con un solo gol y muchas fallas de las Rojiblancas.

El equipo dirigido por Antonio Contreras no ha podido mantener un buen ritmo durante las ocho jornadas que se han disputado, algo que se ha confirmado tras el mal resultado en la territorio auriazul.

Jashia López, portera de Pumas | Imago7

Con muy poco alcanza

El partido en el Olímpico Universitario ponía en disputa un invicto, pues Chivas llegó sin haber perdido un duelo previo; sin embargo, todo cambiaría al final de la noche en el campo de las Pumas.

Aunque el partido no tuvo una gran cantidad de jugadas de peligro, o al menos no en la primera mitad, el gol se dio en el marco de la misma, específicamente al minuto 25, cuando Montse Hernández desbordó por la banda izquierda y después meter un centro que terminó yendo con dirección al arco, ingresando por completo en el ángulo.

Ley del ex y GO-LA-ZO de Montse... pic.twitter.com/P7hIkFqTKf — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 10, 2026

El gol de la dorsal 23 auriazul ha significado una vez más el cumplimiento de 'La ley del ex', pues antes de jugar con las universitarias, tuvo un paso discreto por Guadalajara, incluso otro de sus equipos forma parte de los nombres importantes, pues también jugó para América antes de ser rojiblanca.

¿Ya había vencido Pumas a Chivas?

En concreto sí; de hecho, esta ha sido la tercera vez que las Universitarias vencen a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. En donde se han quedado cortas a lo largo de la historia es en victorias en el Estadio Akron, donde sigue manteniéndose invicto el equipo rayado.

Hablando de invictos, el Rebaño Sagrado no pudo mantener el suyo, pues previo a este partido tenían seis victorias y un solo empate, algo que ha cambiado, pues ahora tienen en su historial una derrota.

Para la Jornada 9, Pumas tendrá una visita importante en contra de las 'Bravalácticas' de Juárez, pues las fronterizas acaban de vencer a las campeonas, Tigres en el Estadio Universitario; Chivas, por su parte, tendrá que recibir a Atlas en el Estadio Akron como parte del Clásico Tapatío.