Aficionada de Pumas denuncia malos tratos y amenazas por parte de staff del Ciudad de los Deportes

Lo que empezó como un domingo de convivencia y futbol para una familia, terminó por ser una pesadilla en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido entre América y Pumas de la Liga MX Femenil.

A través de redes sociales, una aficionada de Pumas relató el mal rato que vivieron ella y sus hermanos debido a un incidente en las gradas con elementos del staff del recinto, a quienes acusó de malos tratos y amenazas.

Afición en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido Pumas vs América de la Liga MX Femenil | IMAGO7

La usuaria de Tik Tok, @coraline.veilmont, denunció que, al medio tiempo del encuentro, un integrante del staff del inmueble se acercó a ella y su familia para retirarles una bandera de Pumas con la que estaban "jugando".

La joven señala que el hombre lo primero que hizo fue intentar arrebatarle la bandera a su hermana, una niña de 14 años, con el argumento de que "no pueden pasar trapos".

Ante la negativa de la menor, el elemento de seguridad amenazó con sacar a toda la familia del estadio. Luego de varios minutos de disputa, la joven denunciante optó por entregar la bandera para terminar con el problema, lo que provocó el llanto de su hermana.

Afición en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido Pumas vs América de la Liga MX Femenil | IMAGO7

Al finalizar el encuentro, la aficionada asegura que parte del staff se acercó para ofrecer una disculpa por lo ocurrido y le entregaron sus pertenencias, aunque puntualiza que en ningún momento volvió a ver al hombre que inició el incidente.

En la cancha también hubo tropiezo

Para la mala fortuna de esta familia, dentro de la cancha las cosas tampoco salieron como esperaban, pues las Universitarias se fueron a casa sin puntos.