Pumas se despide de Jorge Ruvalcaba y le desea éxito en su nueva etapa en New York Red Bulls

La historia entre Jorge Ruvalcaba y Pumas oficialmente concluyó. El Club Universidad Nacional se despidió del futbolista de 24 años de edad, con una publicación en redes sociales en la que agradecen sus aportaciones durante su estancia en el equipo.

El futbolista mexicano parte rumbo a Nueva York, para jugar con los Red Bulls. Desde hace algunos días, se reportó que la negociación fue exitosa, además de que Pumas encontró rápidamente a su reemplazo, Uriel Antuna, quien ya disputó sus primeros minutos en la goleada de 4-0 ante Santos.

Jorge Ruvalcaba celebra un gol con Pumas| IMAGO7

¿Cuál fue el mensaje de Pumas a Ruvalcaba?

“Gracias, Jorge Ruvalcaba, por cada esfuerzo, cada minuto y por siempre dejarlo todo con Pumas. Tu profesionalismo y entrega quedan marcados en el club. Te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa. ¡Lo mejor siempre!”, escribió Universidad Nacional.

Ruvalcaba se marcha del Pedregal con un registro de 99 partidos disputados, en los que anotó 16 goles y repartió ocho asistencias. El futbolista vivió altibajos durante su etapa en Universidad Nacional, con algunos destellos que ilusionaron a la afición.

Ruvalcaba en CU ante Gallos Blancos l IMAGO7

En 2021 inició su etapa en las categorías inferiores de Pumas y poco a poco se ganó su lugar en el primer equipo, pero decidió aventurarse en Europa con el Standard de Lieja, para después regresar al Pedregal.

Los aficionados aprovecharon la publicación de Pumas para desearle éxito, para ellos no representa una salida dolorosa y mantienen altas las expectativas para este torneo, luego de un arranque prometedor en el que el equipo está invicto en cuatro jornadas.

