Futbol

Allan Saint-Maximin apunta a jugar en la liga de Francia tras su paso por la Liga MX

Saint-Maximin estaría cerca de fichar con el Lens | MEXSPORT
Marcos Olvera García 14:18 - 01 febrero 2026
El delantero francés, que duró poco más de un torneo con las Águilas del América, volverá a la Ligue One para jugar con el Lens

El pasado sábado, cuando América venció a Necaxa en la jornada 4 de la Liga MX, se anunció que Allan Saint-Maximin no seguiría jugando para el cuadro de Coapa, quedando libre de su contrato.

Este domingo, de acuerdo a información del diario francés L'Equipe, Saint-Maximin estaría firmando un nuevo contrato con el Lens de la Ligue One, fichaje que se estaría haciendo oficial en las próximas horas.

Saint-Maximin estaría cerca de fichar con el Lens | MEXSPORT

El delantero francés, que llegó al América procedente del futbol árabe, solo disputó un total de 15 partidos, donde marcó un total de tres goles y solamente dio dos asistencias.

El galo, que llegó gratis al cuadro de Coapa, firmará como agente libre con el Lens, equipo que marcha en la segunda posición del campeonato francés.

Saint-Maximin estaría cerca de fichar con el Lens | AP

Saint-Maximin será compañero de otro jugador que tiene pasado en Liga MX, Florian Thauvin, actualmente, el Lens solo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros en la Liga Francesa.

Se dice que una de las razones por las cuales el francés se fue de México se debe a un acto de racismo en la escuela de uno de sus hijos, motivo suficiente para querer volver a su país de origen.

Esta será la primera vez desde 2019 que Allan Saint-Maximin juegue en su país, algo que no se daba desde que salió del Niza, siete años después, Saint-Maximin volverá a jugar en la Ligue One.

Saint-Maximin estaría cerca de fichar con el Lens | MEXSPORT
