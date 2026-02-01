¿Mago de cristal? Aficionados de Betis, preocupados por lesiones de Fidalgo

La noticia del traspaso de Álvaro Fidalgo al Real Betis sacudió el mercado de fichajes en las últimas horas. El "Maguito" abandona al América para regresar a su país natal y probar suerte en una de las ligas más competitivas del mundo. Los seguidores del conjunto sevillano recibieron la noticia con sentimientos encontrados debido a ciertos reportes sobre su estado físico.

¿Qué dijeron los aficionados del Betis sobre Fidalgo?

Diversos grupos de aficionados béticos compartieron imágenes que detallan la actividad médica del jugador durante el año 2025. En dichas publicaciones se observan cinco incidentes distintos que lo mantuvieron alejado de las canchas en periodos cortos pero frecuentes. Esta situación despertó el temor de que el talentoso volante sufra una fragilidad física constante en su nueva etapa.

Fidalgo no le cierra la puerta a la Selección de cara al Mundial | MEXSPORT

El historial muestra tres lesiones de rodilla registradas entre los meses de julio y septiembre del año pasado. Aunque estos problemas no requirieron cirugías mayores, la recurrencia en una zona tan delicada preocupa a los especialistas deportivos. Los hinchas del Betis temen que el ritmo intenso del futbol europeo agrave estas molestias preexistentes en el mediocentro.

Además de los problemas articulares, el jugador español enfrentó una baja de forma significativa durante todo el mes de octubre. Posteriormente, un fuerte golpe lo dejó fuera de combate desde finales de diciembre hasta los primeros diez días de enero. Estas ausencias consecutivas cortaron el ritmo de juego que Fidalgo traía tras su exitoso paso por el club mexicano.

Fidalgo en un palco durante el América vs Necaxa l IMAGO7

La exigencia en el Estadio Benito Villamarín siempre es máxima y los refuerzos deben estar listos para competir de inmediato. Aficionados del Betis confían en que los médicos de su equipo lo tengan en el mejor estado posible.

¿América extrañará a Fidalgo?

El América pierde a uno de sus pilares fundamentales en el esquema táctico que dominó el torneo local recientemente. Fidalgo fue pieza clave en la obtención de títulos y su salida deja un hueco difícil de llenar para los azulcremas. En México siempre demostró una entrega total, por lo que muchos consideran que las críticas en España son prematuras.

Solo el tiempo dirá si Álvaro Fidalgo logra superar este bache de lesiones y brilla con la camiseta de los verdiblancos. La afición espera que su calidad técnica se imponga sobre cualquier contratiempo físico que haya sufrido en meses anteriores. El reto de triunfar en el futbol de España es la máxima motivación para el mediocampista de 28 años.