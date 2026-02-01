Carlos Hermosillo arremete contra Allan Saint-Maximin: “Quedó mucho a deber”

Carlos Hermosillo, exjugador del CF América y ahora analista de FOX Sports, habló sobre la situación que ha pasado con las Águilas en las últimas horas, especialmente de la salida de Allan Saint-Maximin a quien resaltó como un jugador que quedó a deber.

“Jugador que quedó a mucho a deber, jugador que se le hizo demasiado ruido a su llegada porque venía de Europa, creo que quedó mucho a deber. No sé cuál sea el motivo, lo que sí me parece muy, muy desagradable lo que vivió su familia no es correcto”, mencionó en un video subido a sus redes sociales.

Allan Saint-Maximin ha dejado de ser águila | Imago7

“Él quedó a deber muchísimo… por lo que sea porque en los entrenamientos volaba, era un jugador de destellos”, resaltó el exjugador con paso en las Águilas del América y que ha sido un duro crítico del equipo últimamente.

¿Ganó el América con salidas de jugadores?

Allan Saint-Maximin en uno de sus pocos partidos con América | Imago7

Hermosillo apuntó que en esta ocasión ganó el América con salidas de jugadores“Y hoy en menos de 48 horas se deshicieron de tres; Aguirre, Fidal y Allan, raro, y ahora puede ser Dávila y Zúñiga. En fin ganó el América, a veces este tipo de cosas beneficia a un equipo, o una institución por que tiene un buen equipo”.

¿Qué dijo Saint-Maximin de su salida?

Entre problemas personales y un rendimiento ligeramente por debajo del promedio, el que llegó como ‘flamante’ refuerzo del América, Allan Saint-Maximin, dijo adiós luego de poco más de tres meses vistiendo la camiseta azulcrema en la Liga MX, dejando más dudas que respuestas.

Luego de que Maximin brilló por su ausencia en el juego de la Jornada 4 entre las Águilas y los Rayos del Necaxa, las redes de Coapa confirmaron lo pero para sus seguidores, pues el francés se va del equipo tras problemas de racismo en contra de su familia.

Allan Saint-Maximin se va de América | IMAGO7

Tras el anuncio oficial, Maximin también lanzó un comunicado donde agradecido Club América por todo el apoyo proporcionado, además de dejar en claro que la prioridad siempre incluso por encima de su carrera será su familia.