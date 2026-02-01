Carlos Hermosillo arremete contra Allan Saint-Maximin: “Quedó mucho a deber”
Carlos Hermosillo, exjugador del CF América y ahora analista de FOX Sports, habló sobre la situación que ha pasado con las Águilas en las últimas horas, especialmente de la salida de Allan Saint-Maximin a quien resaltó como un jugador que quedó a deber.
“Jugador que quedó a mucho a deber, jugador que se le hizo demasiado ruido a su llegada porque venía de Europa, creo que quedó mucho a deber. No sé cuál sea el motivo, lo que sí me parece muy, muy desagradable lo que vivió su familia no es correcto”, mencionó en un video subido a sus redes sociales.
“Él quedó a deber muchísimo… por lo que sea porque en los entrenamientos volaba, era un jugador de destellos”, resaltó el exjugador con paso en las Águilas del América y que ha sido un duro crítico del equipo últimamente.
¿Ganó el América con salidas de jugadores?
Hermosillo apuntó que en esta ocasión ganó el América con salidas de jugadores“Y hoy en menos de 48 horas se deshicieron de tres; Aguirre, Fidal y Allan, raro, y ahora puede ser Dávila y Zúñiga. En fin ganó el América, a veces este tipo de cosas beneficia a un equipo, o una institución por que tiene un buen equipo”.
¿Qué dijo Saint-Maximin de su salida?
Entre problemas personales y un rendimiento ligeramente por debajo del promedio, el que llegó como ‘flamante’ refuerzo del América, Allan Saint-Maximin, dijo adiós luego de poco más de tres meses vistiendo la camiseta azulcrema en la Liga MX, dejando más dudas que respuestas.
Luego de que Maximin brilló por su ausencia en el juego de la Jornada 4 entre las Águilas y los Rayos del Necaxa, las redes de Coapa confirmaron lo pero para sus seguidores, pues el francés se va del equipo tras problemas de racismo en contra de su familia.
Tras el anuncio oficial, Maximin también lanzó un comunicado donde agradecido Club América por todo el apoyo proporcionado, además de dejar en claro que la prioridad siempre incluso por encima de su carrera será su familia.
“A lo largo de mi carrera he trabajado duro para mantener a mi familia y a los que amo, y estoy agradecido de haber sido capaz de brindarles una vida mejor. Siempre he puesto a los demás antes que a mí mismo, pensando en su bienestar y futuro sobre el mío. Me ha permitido construir algo fuerte y duradero para aquellos que vienen tras de mí porque no somos para siempre y la salud es el activo más valioso que tenemos. Un día volveremos con nuestro Creador, y es importante dejar atrás un rastro positivo y una base sólida para las generaciones futuras”, se lee entre lo más destacable.