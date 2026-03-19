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Nueva multa a motociclistas en CDMX: te pueden sancionar por “filtrarte” entre autos
En la Ciudad de México, una de las prácticas más comunes entre motociclistas —avanzar entre los autos para evitar el tráfico— podría convertirse en un dolor de cabeza… y del bolsillo.
De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, esta maniobra, conocida como “filtrar”, está prohibida en la mayoría de los casos, por lo que los conductores que la realicen podrían enfrentar sanciones económicas y administrativas.
¿Está prohibido circular entre carriles?
El artículo 21 del reglamento es claro: los motociclistas no pueden circular entre carriles, salvo en una situación muy específica: cuando el tránsito está completamente detenido y únicamente para colocarse en zonas de espera o puntos visibles para reiniciar la marcha.
Fuera de ese escenario, la práctica es considerada una infracción.
¿De cuánto es la multa?
El castigo no es menor. Los motociclistas que incumplan la norma pueden recibir una multa de entre:
10 UMA: $1,173.10 pesos
15 UMA: $1,759.65 pesos
20 UMA: $2,346 pesos
Además, la sanción incluye la pérdida de un punto en la licencia de conducir, lo que puede acumularse en caso de reincidencia.
Ojo con otras infracciones
El reglamento también establece otras restricciones para motociclistas, como:
No circular por banquetas ni zonas peatonales
Evitar carriles exclusivos de transporte público
No usar ciclovías
Respetar carriles centrales en vías de acceso controlado (según cilindrada)
Además, el artículo 20 señala que deben usar un carril completo, rebasar solo por la izquierda y respetar las reglas de tránsito como cualquier otro vehículo.
¿Por qué importa esta medida?
Aunque muchos motociclistas ven esta práctica como una forma de ahorrar tiempo, las autoridades buscan reducir accidentes y mejorar la seguridad vial, ya que circular entre autos aumenta el riesgo de choques y atropellamientos.
Así que ya lo sabes: la próxima vez que quieras “colarte” entre coches… mejor piénsalo dos veces.