Nueva multa a motociclistas en CDMX: te pueden sancionar por “filtrarte” entre autos

En la Ciudad de México, una de las prácticas más comunes entre motociclistas —avanzar entre los autos para evitar el tráfico— podría convertirse en un dolor de cabeza… y del bolsillo.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, esta maniobra, conocida como “filtrar”, está prohibida en la mayoría de los casos, por lo que los conductores que la realicen podrían enfrentar sanciones económicas y administrativas.

Los motociclistas no pueden circular entre carriles, salvo en una situación muy específica / Especial

¿Está prohibido circular entre carriles?

El artículo 21 del reglamento es claro: los motociclistas no pueden circular entre carriles, salvo en una situación muy específica: cuando el tránsito está completamente detenido y únicamente para colocarse en zonas de espera o puntos visibles para reiniciar la marcha.

Fuera de ese escenario, la práctica es considerada una infracción.

Las motos que rebasen entre vehículos podrían pagar una multa de más de 2 mil 300 pesos / Especial

¿De cuánto es la multa?

El castigo no es menor. Los motociclistas que incumplan la norma pueden recibir una multa de entre:

10 UMA: $1,173.10 pesos

15 UMA: $1,759.65 pesos

20 UMA: $2,346 pesos

Además, la sanción incluye la pérdida de un punto en la licencia de conducir, lo que puede acumularse en caso de reincidencia.

Los motociclistas deben de respetar el reglamento de tránsito para evitar multas o accidentes / Especial

Ojo con otras infracciones

El reglamento también establece otras restricciones para motociclistas, como:

No circular por banquetas ni zonas peatonales

Evitar carriles exclusivos de transporte público

No usar ciclovías

Respetar carriles centrales en vías de acceso controlado (según cilindrada)

Además, el artículo 20 señala que deben usar un carril completo, rebasar solo por la izquierda y respetar las reglas de tránsito como cualquier otro vehículo.

¿Por qué importa esta medida?

Aunque muchos motociclistas ven esta práctica como una forma de ahorrar tiempo, las autoridades buscan reducir accidentes y mejorar la seguridad vial, ya que circular entre autos aumenta el riesgo de choques y atropellamientos.