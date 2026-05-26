Aficionado de Pumas golpea y amenaza a su vecina tras burlas por derrota ante Cruz Azul en CDMX

Un aficionado de los Pumas fue detenido en la Ciudad de México después de presuntamente golpear y amenazar a su vecina con un arma tras una discusión originada por burlas relacionadas con la derrota del equipo universitario frente a Cruz Azul.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el detenido fue identificado como Héctor Ceballo, quien habría reaccionado violentamente luego de que su vecina se burlara del resultado del partido.

@c4jimenez

¿Qué pasó entre el aficionado de Pumas y su vecina?

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Coyoacán, donde, según los reportes, el hombre agredió físicamente a la mujer y además la amenazó utilizando un arma.

Elementos de la policía capitalina acudieron al lugar y realizaron la detención del presunto agresor. Durante el operativo también fue asegurada el arma con la que habría intimidado a la víctima.

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