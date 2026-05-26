Obed Vargas obtiene su pasaporte español; pero, su continuidad en el Atleti está en el aire

La historia de Obed Vargas en el futbol europeo sigue iluminándose de cara al Mundial 2026; el mediocampista nacido en Alaska, pero que representa a la Selección Mexicana por su padres mexicanos, ha logrado obtener el pasaporte español debido a la ascendencia española de su madre Marisol.

Como lo adelantó Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, el oriundo de Alaska ya no será un jugador extracomunitario: “En un par de meses recibirá el pasaporte español gracias a que su mamá tiene la nacionalidad. Su padre es de Michoacán”.

Obed Vargas | X: @Atleti

Por lo que, el futbolista de 21 años ya no será un impedimento para que continue con el Atlético de Madrid; sin embargo, aun no hay un panorama claro para permanecer en el conjunto ‘Colchonero’ para la siguiente temporada.

Obed Vargas dejó buenas sensaciones desde su llegada a principios de este año siendo protagonista en los momentos en que fue solicitado, incluso mostrando el talento de sus pies y su distribución desde el mediocampo.

Obed Vargas, Atlético de Madrid | Grosby Group

¿Qué pasará con Obed Vargas en el Atleti?

De acuerdo a reportes desde España hay clubes que han preguntado para un posible cesión del elemento para después de la Copa del Mundo; sin embargo, la dirección deportiva y el cuerpo técnico aún no definen la situación del jugador.

En su momento se dijo que el club rojiblanco lo fichó con la intención de que se fuera cedido a otro equipo en LaLiga por el resto de la Temporada 2025-26 para su adaptación. No obstante, se mantuvo para terminar la campaña con el cholo Simeone.

Obed Vargas celebrando gol del Atlético de Madrid | Grosby Group

Obed Vargas y su historia de superación

Obed Vargas se ha identificado como un hombre que lucha e incluso así lo reveló cuando arribó al equipo de Diego Pablo Simeone: "Estuve creciendo lejos en Alaska, pero es un orgullo estar jugando en contra de ellos. El Atlético es muy luchador y me identificó en la lucha, coraje y corazón del Atlético.”