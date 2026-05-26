Obed Vargas obtiene su pasaporte español; pero, su continuidad en el Atleti está en el aire
La historia de Obed Vargas en el futbol europeo sigue iluminándose de cara al Mundial 2026; el mediocampista nacido en Alaska, pero que representa a la Selección Mexicana por su padres mexicanos, ha logrado obtener el pasaporte español debido a la ascendencia española de su madre Marisol.
Como lo adelantó Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, el oriundo de Alaska ya no será un jugador extracomunitario: “En un par de meses recibirá el pasaporte español gracias a que su mamá tiene la nacionalidad. Su padre es de Michoacán”.
Por lo que, el futbolista de 21 años ya no será un impedimento para que continue con el Atlético de Madrid; sin embargo, aun no hay un panorama claro para permanecer en el conjunto ‘Colchonero’ para la siguiente temporada.
Obed Vargas dejó buenas sensaciones desde su llegada a principios de este año siendo protagonista en los momentos en que fue solicitado, incluso mostrando el talento de sus pies y su distribución desde el mediocampo.
¿Qué pasará con Obed Vargas en el Atleti?
De acuerdo a reportes desde España hay clubes que han preguntado para un posible cesión del elemento para después de la Copa del Mundo; sin embargo, la dirección deportiva y el cuerpo técnico aún no definen la situación del jugador.
En su momento se dijo que el club rojiblanco lo fichó con la intención de que se fuera cedido a otro equipo en LaLiga por el resto de la Temporada 2025-26 para su adaptación. No obstante, se mantuvo para terminar la campaña con el cholo Simeone.
Obed Vargas y su historia de superación
Obed Vargas se ha identificado como un hombre que lucha e incluso así lo reveló cuando arribó al equipo de Diego Pablo Simeone: "Estuve creciendo lejos en Alaska, pero es un orgullo estar jugando en contra de ellos. El Atlético es muy luchador y me identificó en la lucha, coraje y corazón del Atlético.”
Además de resaltar a su familia tras fichar con un gigante de España: “Creo que este logro no es sólo mío, es de mi familia, mis abuelos, mi grupo de la gente que yo me rodeo. Ha sido un trabajo conjunto.”
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