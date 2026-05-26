¿Debut y despedida? Reportan posible salida de Checo Pérez de Cadillac

Por una falla en la suspensión derecha de su auto en el Gran Premio de Canadá, Sergio 'Checo' Pérez sufrió su primer abandono en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y primero con Cadillac. La escudería estadounidense debutó en la parrilla este año y aunque ha estado lejos de los puntos, poco a poco han venido las mejoras que ilusionan a la organización.

En este contexto, el mexicano se ha convertido en una pieza clave para el equipo de TWG Motorsports, tanto en el desarrollo del auto como en sacarle el mejor rendimiento posible en cada Gran Premio. Tal ha sido la relevancia de Checo Pérez en este inicio de temporada que ya circulan rumores sobre su posible salida de Cadillac por el interés que ha surgido en otras escuderías.

Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá | AP

Reportan interés de otros equipos en Checo Pérez

Cuando en la Temporada 2024 el rendimiento de Checo y de Red Bull se vino abajo, el tapatío fue señalado como el responsable de no aprovechar el RB20 y a final de año los de Milton Keynes decidieron rescindir el contrato. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Pérez Mendoza, y mientras la escudería austriaca sigue sin recuperar su nivel, el piloto encontró una oportunidad de revancha con Cadillac tras quedar fuera de la parrilla en 2025.

Su regreso ha sido complicado, al tratarse de una escudería que comenzó desde cero y llegó a la F1 en una temporada de transición con el nuevo reglamento técnico y los motores híbridos 50-50. Pese a ello, Checo ha causado un impacto favorable y de acuerdo con Kym Illman, fotoperiodista en la categoría, ya hay otros equipos interesados en el mexicano.

Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá 2026 | AP

"Sé que hay interés de algunos equipos (por Sergio Pérez porque no solo tiene una gran habilidad al volante, sino que también aporta mucho dinero gracias a sus patrocinadores", señaló la fuente mencionada en el pódcast 'Paddock Access', mientras que Jacky Martens, periodista en la F1, consideró que para Cadillac será difícil retener a Checo si llega una oferta por parte de un equipo mejor ubicado en la parrilla.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez con Cadillac?

Desde que se confirmó que Cadillac se convertiría en el undécimo equipo de la parrilla, los rumores apuntaron a Checo Pérez como uno de sus pilotos. Al final, la escudería estadounidense firmó al mexicano y a Valtteri Bottas, en el caso del mexicano con un contrato por dos años, con opción a uno tercero; es decir, correrá 2026 y 2027, con posibilidad para seguir en 2028.