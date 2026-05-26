Pablo Solari rompe trofeo del Spartak Moscú en pleno festejo y se vuelve viral

Pablo Solari se volvió viral en redes sociales después de protagonizar uno de los momentos más curiosos de la celebración del Spartak Moscú, equipo que festejaba la obtención de la Copa de Rusia tras vencer al Krasnodar en una final dramática que se definió en penales.

Lo que parecía una noche perfecta para el futbolista argentino terminó con una escena inesperada: durante los festejos sobre el terreno de juego, Solari tomó el trofeo de cristal, lo levantó y, en medio de la emoción, lo rompió accidentalmente frente a sus compañeros y aficionados.

Solari levantando el trofeo antes de la tragedia | IG: @pablosolari_

Pablo Solari rompe trofeo del Spartak Moscú durante festejo

El incidente ocurrió después de que el Spartak Moscú se coronara campeón de la Copa de Rusia, luego de empatar 1-1 ante Krasnodar en el tiempo regular y posteriormente imponerse desde los once pasos. La celebración ya era intensa, pero el accidente con el trofeo terminó robándose la atención.

De acuerdo con las imágenes que se viralizaron, Pablo Solari tomó el reconocimiento para posar con él y celebrar junto al resto del plantel. Sin embargo, al realizar un movimiento brusco con los brazos, la base del trofeo habría impactado contra su pierna izquierda, provocando que la pieza de cristal se quebrara en varios pedazos.

Spartak forward Pablo Solari accidentally broke the Russian Cup after his team's victory over Krasnodar in the final match. pic.twitter.com/PsZe208UIP — Sota News (@sotanews) May 24, 2026

La reacción del jugador argentino fue de sorpresa total, mientras varios de sus compañeros no pudieron contener la risa ante lo ocurrido. Algunos futbolistas quedaron inmóviles por unos segundos, otros bromearon con Solari y varios aficionados presentes reaccionaron con incredulidad al ver el trofeo destruido.

El festejo del Spartak Moscú que se volvió viral

A pesar del accidente, el ambiente dentro del Spartak Moscú se mantuvo en tono de humor y la celebración continuó sin mayores problemas. El momento se convirtió rápidamente en una de las imágenes más compartidas del futbol europeo, especialmente por la espontaneidad de la reacción de Solari y sus compañeros.

En lo deportivo, Pablo Solari también fue protagonista de la final, ya que abrió el marcador al minuto 35 para darle ventaja al Spartak Moscú antes del descanso. Krasnodar respondió al minuto 56 por medio de Douglas Soares, lo que obligó a definir el título en la tanda de penales. Finalmente, el Spartak Moscú se quedó con la Copa de Rusia tras convertir cuatro penales, con Esequiel Barco como encargado de marcar el último disparo.

Festejo del Spartak para coronarse campeones de Copa | IG: @pablosolari_