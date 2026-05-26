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Futbol

¿Carrasquilla estará en el Mundial 2026? Panamá da a conocer su lista de convocados

Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá | MEXSPORT
Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:46 - 26 mayo 2026
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Los Canaleros están de regreso en una Copa del Mundo y una de las principales dudas es lo que pasará con el jugador de Pumas

Poco más de dos semanas faltan para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y poco a poco se siguen revelando las listas de las selecciones participantes en el que será un torneo histórico, primero con 48 participantes. En el caso de la Selección de Panamá, su convocatoria era una de las más esperadas en México, principalmente por la incertidumbre con respecto a Adalberto Carrasquilla.

El volante salió lesionado en el partido de Pumas contra Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX y se temió lo peor, ya que el futbolista tuvo que retirarse en camilla y con lágrimas en los ojos. Sin embargo, poco a poco las alarmas se apagaron y según los reportes iniciales aseguran que solo fue un tirón en el abductor izquierdo, pero no tan grave, por lo que le daría tiempo de recuperarse de cara al torneo de la FIFA.

Adalberto Carrasquilla recibe atención con Pumas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Adalberto Carrasquilla recibe atención con Pumas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

¿Carrasquilla jugará el Mundial 2026?

Por ahora, el director técnico de Panamá, Thomas Christiansen decidió incluir a Carrasquilla en su convocatoria, aunque dejó abierta la puerta a su posible baja. "Hasta ayer no tuvimos un informe por parte del Pumas. Para estar seguro no se puede sacar un diagnóstico no menos de 24 horas posteriores por el edema y otras situaciones médicas".

"Las imágenes no concuerdan por el informe que nos llegaron. Nos apoyamos con muchos doctores sobre cuál es el alcance de la lesión", y enfatizó que prefirió incluirlo a pesar de la falta de claridad. "Como es una situación incierta, no me puedo jugar el hecho de dejar afuera a 'Coco'. Si por cualquier cosa no llega, tenemos una segunda opción pero esperamos que llegue al Mundial".

Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá | MEXSPORT
Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá | MEXSPORT

Al final, dejó un mensaje de tranquilidad para la afición canalera. "Confiemos todos en que Coco va a llegar para el primer partido", añadió Christiansen, quien dirigirá a Panamá en su segunda participación mundialista, luego de Rusia 2018.

Además de Carrasquilla, José Luis Rodríguez de FC Juárez; Yoel Bárcenas de Mazatlán FC, e Ismael Díaz de León militan en la Liga MX y fueron incluidos en la ligas final de Panamá. Los Canaleros comparten grupo con Inglaterra, Croacia y Ghana, rival al cual se enfrentarán el miércoles 17 de junio.

Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá | MEXSPORT
Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá | MEXSPORT

Convocatoria completa de la Selección de Panamá

Orlando Mosquera

Al Feiha

Portero

Luis Mejía

Nacional

Portero

César Samudio

Club Deportivo Marathón

Portero

Amir Murillo

Besiktas

Defensa

César Blackman

Slovan Bratislava

Defensa

José Córdoba

Norwich City

Defensa

Carlos Harvey

Minnesota United

Defensa

Fidel Escobar

Deportivo Saprissa

Defensa

Andrés Andrade

LASK

Defensa

Eric Davis

CD Plaza Amador

Defensa

Jorge Gutiérrez

Deportivo La Guaira

Defensa

Edgardo Fariña

FC Pari Nizhniy Novgorod

Defensa

Jiovany Ramos

Academia Puerto Cabello

Defensa

Roderick Miller

PFC Turan Tovuz

Defensa

Cristian Martínez

Hapoel Ironi Kiryat Shmona

Mediocampista

Adalberto Carrasquilla

Pumas

Mediocampista

Aníbal Godoy

San Diego FC

Mediocampista

José Luis Rodríguez 

Juárez FC

Mediocampista

César Yanis

Cobresal

Mediocampista

Yoel Bárcenas

Mazatlán FC

Mediocampista

Alberto Quintero

Plaza Amador

Mediocampista

Azarías Londoño

U. Católica de Ecuador

Mediocampista

Ismael Díaz

Club León

Delantero

Cecilio Waterman

Universidad de Concepción

Delantero

José Fajardo

U. Católica de Ecuador

Delantero

Tomás Rodríguez

Monagas

Delantero

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