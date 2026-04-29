Mundial 2026: Panamá, todo lo que debes saber para el Mundial 2026

La Selección de Panamá será una de las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo de 2026, marcando apenas su segunda aparición en la historia del torneo, tras su debut en Rusia 2018.

¿Cómo llega Panamá al Mundial 2026?

El conjunto canalero logró su clasificación luego de una sólida eliminatoria en Concacaf, donde terminó como líder de su grupo en la fase final, consolidando su crecimiento como una de las selecciones más competitivas de Centroamérica.

Bajo el mando de Thomas Christiansen, el equipo ha mostrado una evolución importante en los últimos años, destacando participaciones como finalista en la Copa Oro 2023 y la Liga de Naciones de Concacaf.

Adalberto Carrasquilla en el partido amistoso de Sudáfrica contra Panamá | AFP

Historia en Copas del Mundo

Panamá vivirá apenas su segunda experiencia mundialista. Su debut fue en el Mundial de Rusia 2018, donde no logró sumar puntos, pero dejó un momento histórico con su primer gol en Copas del Mundo.

Participaciones : 2 (2018 y 2026)

Mejor resultado : Fase de grupos

Última participación: Rusia 2018

Panamá tratará de desafiar a la Selección Mexicana | IMAGO 7

Grupo y rivales en 2026

Para esta edición, Panamá quedó ubicado en un grupo complicado, donde enfrentará a selecciones europeas y africanas de alto nivel, con el objetivo de competir por uno de los boletos a la siguiente ronda, incluso como uno de los mejores terceros.

Además, buscará conseguir su primera victoria en la historia de los Mundiales, luego de no haber sumado puntos en su primera participación.

Más allá de solo participar, la misión de Panamá será dar un paso adelante respecto a 2018. El crecimiento del equipo, combinado con la experiencia acumulada en torneos recientes, ilusiona con la posibilidad de competir de mejor forma en el escenario más grande del futbol.