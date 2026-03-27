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Futbol

Panamá y Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, empatan en amistoso

Edgar Bárcenas festejando su gol l X: @fepafut
Jorge Armando Hernández 13:00 - 27 marzo 2026
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Los canaleros y sudafricanos se fueron tablas en su primer choque de esta Fecha FIFA

En amistoso de Fecha FIFA, Panamá y Sudáfrica, rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, empataron a un gol. Ambas selecciones ya tienen el boleto listo para participar en la Copa del Mundo.

Harvey controlando el balón l X: @fepafut

Sudáfrica será el rival de México el 11 de junio, en la inuaguración de la justa mundialista, por lo que el Tri debe de estar muy al pendiente de su rival continente africano.

Así fue el partido

El primer tiempo comenzó con una Panamá dominante; los canaleros manejaron una presión constante en el medio sector que obligó al conjunto africano a retroceder para buscar salidas por los espacios.

Sin embargo, Sudáfrica supo abrir los espacios en el sector de la izquierda, con centros precisos, en un leve despertar que alertó a la selección centroamericana.

Para romper las línea de Panamá, Appollis recibió un balón retrasado y se metió hasta línea de fondo, pero cuando estaba solo frente al arco se tropezó y no pudo patear el balón.

Al minuto 23 del encuentro, Edgar Bárcenas controló el balón solo en una jugada individual y cuando quedó contra el arco, no dudó en rematar directo y romper el cero.

Sudáfrica logró reaccionar al minuto 38, cuando apareció Oswin Appollis, quien igualó el encuentro 1-1 para el resultado final.

Próximo partido entre Panamá y Sudáfrica
Plantilla de Panamá previo a enfrentar a Sudáfrica l X: @fepafut

Canaleros y sudafricanos volverán a verse las caras el 31 de marzo en la ciudad de Cabo Verde para buscar romper el empate que se dio en este primer partido.

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