Mundial 2026: Haití, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

“¡El último haitiano en el área!”, aquella narración inmortal de Martinoli durante el Preolímpico de 2008 quedó grabada para siempre en la memoria del futbol mexicano. La frase surgió en uno de los episodios más dolorosos para Selección Mexicana, cuando Haití eliminó al Tri Sub-23 rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing. Hoy, casi dos décadas después, la selección caribeña vuelve a colocarse bajo los reflectores tras sellar su clasificación al Mundial 2026.

La escuadra haitiana disputará apenas su segunda Copa del Mundo en toda su historia. La primera vez ocurrió en Copa Mundial de la FIFA Alemania 1974, donde el combinado caribeño perdió sus tres encuentros de la fase de grupos ante Italia, Polonia y Argentina. Aquella generación, sin embargo, dejó una huella imborrable gracias a Emmanuel Sanon, autor del primer gol mundialista de Haití.

Haití rumbo al Mundial 2026 de Norteamérica l X:fhfhaiti

Ahora, 52 años después, Haití regresa al escenario más grande del futbol con una generación mucho más competitiva y plagada de futbolistas que militan en Europa y la MLS. Bajo el mando del francés Sébastien Migné, los “Grenadiers” buscarán sorprender en un grupo sumamente complicado.

Calendario de Haití en la Fase de Grupos

La Selección de Haití quedó ubicada en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Brasil, Marruecos y Escocia. El combinado haitiano intentará dar una de las grandes sorpresas del torneo, especialmente ante Escocia y Marruecos con quien se supone podría pelear el boleto a la siguiente ronda.

Haití vs Escocia l 13 de junio l Gillette Stadium, Foxborough

Haití vs Brasil l 18 de junio l Lincoln Financial Field, Filadelfia

Haití vs Marruecos l 23 de junio l Mercedes-Ben Stadium, Atlanta

Haití por su sgeunda Copa del Mundo l X:fhfhaiti

Figura actual: Duckens Nazon

La principal figura del equipo es Duckens Nazon, delantero histórico de la selección y máximo goleador en la historia del combinado caribeño. El atacante, actualmente en el Esteghlal FC, llega como referente ofensivo tras una eliminatoria donde fue fundamental para conseguir el boleto mundialista.

Números de Haití en Mundiales

Hasta antes de 2026, Haití solamente había disputado una Copa del Mundo: Alemania 1974. En aquella participación registró tres derrotas en tres partidos, con dos goles a favor y 14 en contra. Terminó último de su grupo y nunca pudo avanzar a la siguiente ronda. Pese a ello, Emmanuel Sanon quedó en la historia al marcarle a Italia

Sus resultados en 1974 fueron:

Italia 3-1 Haití

Polonia 7-0 Haití

Argentina 4-1 Haití

DT de Haití l X:fhfhaiti

Director técnico: Sébastien Migné

Sébastien Migné es un estratega francés con amplia experiencia en selecciones africanas y proyectos internacionales. Antes de llegar a Haití trabajó con países como Congo y Kenia, además de formar parte del cuerpo técnico de Camerún durante el Mundial de Qatar 2022.

Migné asumió el cargo en 2024 con la misión de regresar a Haití a una Copa del Mundo tras más de medio siglo de ausencia. Su trabajo se ha caracterizado por el orden táctico, disciplina defensiva y aprovechamiento de futbolistas haitianos nacidos o desarrollados en Europa.

Convocatoria de Haití