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Futbol

Mundial 2026: Haití, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

Haití en el Mundial 2026
Ramiro Pérez Vásquez 00:00 - 19 mayo 2026
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El seleccionado caribeño jugará su segunda Copa del Mundo

“¡El último haitiano en el área!”, aquella narración inmortal de Martinoli durante el Preolímpico de 2008 quedó grabada para siempre en la memoria del futbol mexicano. La frase surgió en uno de los episodios más dolorosos para Selección Mexicana, cuando Haití eliminó al Tri Sub-23 rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing. Hoy, casi dos décadas después, la selección caribeña vuelve a colocarse bajo los reflectores tras sellar su clasificación al Mundial 2026

La escuadra haitiana disputará apenas su segunda Copa del Mundo en toda su historia. La primera vez ocurrió en Copa Mundial de la FIFA Alemania 1974, donde el combinado caribeño perdió sus tres encuentros de la fase de grupos ante Italia, Polonia y Argentina. Aquella generación, sin embargo, dejó una huella imborrable gracias a Emmanuel Sanon, autor del primer gol mundialista de Haití. 

Haití rumbo al Mundial 2026 de Norteamérica l X:fhfhaiti

Ahora, 52 años después, Haití regresa al escenario más grande del futbol con una generación mucho más competitiva y plagada de futbolistas que militan en Europa y la MLS. Bajo el mando del francés Sébastien Migné, los “Grenadiers” buscarán sorprender en un grupo sumamente complicado. 

Calendario de Haití en la Fase de Grupos 

La Selección de Haití quedó ubicada en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Brasil, Marruecos y  Escocia. El combinado haitiano intentará dar una de las grandes sorpresas del torneo, especialmente ante Escocia y Marruecos con quien se supone podría pelear el boleto a la siguiente ronda.

Haití vs Escocia l 13 de junio l Gillette Stadium, Foxborough

Haití vs Brasil l 18 de junio l Lincoln Financial Field, Filadelfia 

Haití vs Marruecos l 23 de junio l Mercedes-Ben Stadium, Atlanta 

Haití por su sgeunda Copa del Mundo l X:fhfhaiti

Figura actual: Duckens Nazon 

La principal figura del equipo es Duckens Nazon, delantero histórico de la selección y máximo goleador en la historia del combinado caribeño. El atacante, actualmente en el Esteghlal FC, llega como referente ofensivo tras una eliminatoria donde fue fundamental para conseguir el boleto mundialista. 

Números de Haití en Mundiales 

Hasta antes de 2026, Haití solamente había disputado una Copa del Mundo: Alemania 1974. En aquella participación registró tres derrotas en tres partidos, con dos goles a favor y 14 en contra. Terminó último de su grupo y nunca pudo avanzar a la siguiente ronda. Pese a ello, Emmanuel Sanon quedó en la historia al marcarle a Italia

Sus resultados en 1974 fueron:

Italia 3-1 Haití

Polonia 7-0 Haití

Argentina 4-1 Haití

DT de Haití l X:fhfhaiti

Director técnico: Sébastien Migné 

Sébastien Migné es un estratega francés con amplia experiencia en selecciones africanas y proyectos internacionales. Antes de llegar a Haití trabajó con países como Congo y Kenia, además de formar parte del cuerpo técnico de Camerún durante el Mundial de Qatar 2022. 

Migné asumió el cargo en 2024 con la misión de regresar a Haití a una Copa del Mundo tras más de medio siglo de ausencia. Su trabajo se ha caracterizado por el orden táctico, disciplina defensiva y aprovechamiento de futbolistas haitianos nacidos o desarrollados en Europa. 

Convocatoria de Haití 

Jugador

Posición

Equipo

Johny Placide

Portero

Bastia

Alexandre Pierre

Portero

Sochaux

Josué Duverger

Portero

Cosmos Koblenz

Ricardo Adé

Defensa

LDU Quito

Carlens Arcus

Defensa

Angers

Jean Kévin Duverne

Defensa

Nantes

Hannes Delcroix

Defensa

Burnley

Wilguens Paugain

Defensa

FC Versailles

Martin Expérience

Defensa

Young Boys II

Duke Lacroix

Defensa

Colorado Springs

Keeto Thermoncy

Defensa

Young Boys II

Leverton Pierre

Mediocampista

Châteauroux

Danley Jean-Jacques

Mediocampista

Metz

Jean-Ricner Bellegarde

Mediocampista

Wolverhampton

Carl Fred Sainté

Mediocampista

Phoenix Rising

Woodensky Pierre

Mediocampista

Moca FC

Dominique Simon

Mediocampista

Amiens

Josué Casimir

Mediocampista

Auxerre

Duckens Nazon

Delantero

Esteghlal

Frantzdy Pierrot

Delantero

Maccabi Haifa

Wilson Isidor

Delantero

Sunderland

Deedson Louicius

Delantero

Odense

Ruben Providence

Delantero

Almere City

Yassin Fortuné

Delantero

Vizela

Lenny Joseph

Delantero

Ferencváros

Derrick Etienne Jr

Delantero

Toronto FC

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