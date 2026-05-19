Mundial 2026: Haití, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
“¡El último haitiano en el área!”, aquella narración inmortal de Martinoli durante el Preolímpico de 2008 quedó grabada para siempre en la memoria del futbol mexicano. La frase surgió en uno de los episodios más dolorosos para Selección Mexicana, cuando Haití eliminó al Tri Sub-23 rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing. Hoy, casi dos décadas después, la selección caribeña vuelve a colocarse bajo los reflectores tras sellar su clasificación al Mundial 2026.
La escuadra haitiana disputará apenas su segunda Copa del Mundo en toda su historia. La primera vez ocurrió en Copa Mundial de la FIFA Alemania 1974, donde el combinado caribeño perdió sus tres encuentros de la fase de grupos ante Italia, Polonia y Argentina. Aquella generación, sin embargo, dejó una huella imborrable gracias a Emmanuel Sanon, autor del primer gol mundialista de Haití.
Ahora, 52 años después, Haití regresa al escenario más grande del futbol con una generación mucho más competitiva y plagada de futbolistas que militan en Europa y la MLS. Bajo el mando del francés Sébastien Migné, los “Grenadiers” buscarán sorprender en un grupo sumamente complicado.
Calendario de Haití en la Fase de Grupos
La Selección de Haití quedó ubicada en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Brasil, Marruecos y Escocia. El combinado haitiano intentará dar una de las grandes sorpresas del torneo, especialmente ante Escocia y Marruecos con quien se supone podría pelear el boleto a la siguiente ronda.
Haití vs Escocia l 13 de junio l Gillette Stadium, Foxborough
Haití vs Brasil l 18 de junio l Lincoln Financial Field, Filadelfia
Haití vs Marruecos l 23 de junio l Mercedes-Ben Stadium, Atlanta
Figura actual: Duckens Nazon
La principal figura del equipo es Duckens Nazon, delantero histórico de la selección y máximo goleador en la historia del combinado caribeño. El atacante, actualmente en el Esteghlal FC, llega como referente ofensivo tras una eliminatoria donde fue fundamental para conseguir el boleto mundialista.
Números de Haití en Mundiales
Hasta antes de 2026, Haití solamente había disputado una Copa del Mundo: Alemania 1974. En aquella participación registró tres derrotas en tres partidos, con dos goles a favor y 14 en contra. Terminó último de su grupo y nunca pudo avanzar a la siguiente ronda. Pese a ello, Emmanuel Sanon quedó en la historia al marcarle a Italia
Sus resultados en 1974 fueron:
Italia 3-1 Haití
Polonia 7-0 Haití
Argentina 4-1 Haití
Director técnico: Sébastien Migné
Sébastien Migné es un estratega francés con amplia experiencia en selecciones africanas y proyectos internacionales. Antes de llegar a Haití trabajó con países como Congo y Kenia, además de formar parte del cuerpo técnico de Camerún durante el Mundial de Qatar 2022.
Migné asumió el cargo en 2024 con la misión de regresar a Haití a una Copa del Mundo tras más de medio siglo de ausencia. Su trabajo se ha caracterizado por el orden táctico, disciplina defensiva y aprovechamiento de futbolistas haitianos nacidos o desarrollados en Europa.
Convocatoria de Haití
Jugador
Posición
Equipo
Johny Placide
Portero
Bastia
Alexandre Pierre
Portero
Sochaux
Josué Duverger
Portero
Cosmos Koblenz
Ricardo Adé
Defensa
LDU Quito
Carlens Arcus
Defensa
Angers
Jean Kévin Duverne
Defensa
Nantes
Hannes Delcroix
Defensa
Burnley
Wilguens Paugain
Defensa
FC Versailles
Martin Expérience
Defensa
Young Boys II
Duke Lacroix
Defensa
Colorado Springs
Keeto Thermoncy
Defensa
Young Boys II
Leverton Pierre
Mediocampista
Châteauroux
Danley Jean-Jacques
Mediocampista
Metz
Jean-Ricner Bellegarde
Mediocampista
Wolverhampton
Carl Fred Sainté
Mediocampista
Phoenix Rising
Woodensky Pierre
Mediocampista
Moca FC
Dominique Simon
Mediocampista
Amiens
Josué Casimir
Mediocampista
Auxerre
Duckens Nazon
Delantero
Esteghlal
Frantzdy Pierrot
Delantero
Maccabi Haifa
Wilson Isidor
Delantero
Sunderland
Deedson Louicius
Delantero
Odense
Ruben Providence
Delantero
Almere City
Yassin Fortuné
Delantero
Vizela
Lenny Joseph
Delantero
Ferencváros
Derrick Etienne Jr
Delantero
Toronto FC
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