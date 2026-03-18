Isidor cambia de bandera: de Europa a Haití, el refuerzo que ilusiona rumbo al Mundial 2026

El camino rumbo a la Copa del Mundo suma una historia que combina identidad, ambición y contexto social. El delantero Wilson Isidor tomó una decisión clave en su carrera al elegir representar a Haiti, dejando atrás su paso por selecciones juveniles de Francia. El atacante del Sunderland se integra así a un proyecto que apunta alto tras una clasificación histórica.

La noticia pone fin a meses de especulación sobre su futuro internacional. Sin oportunidades en la selección mayor francesa, Isidor optó por reconectar con sus raíces y convertirse en una de las nuevas figuras de un equipo que ya sueña con trascender en la próxima Copa del Mundo.

Wilson Isidor en la Premier League I X:@IsidorWilson

Un mensaje que anticipó su decisión

El propio futbolista había dejado pistas en redes sociales con un mensaje que generó expectativa entre los aficionados haitianos. La frase, cargada de emoción, terminó confirmando lo que hoy es oficial: su compromiso con el combinado caribeño es total de cara al ciclo mundialista.

El contexto no es menor. Haití aseguró su boleto al Mundial 2026 tras imponerse 2-0 a Nicaragua, sellando apenas su segunda participación en una Copa del Mundo, luego de su presencia en 1974. Ese logro detonó una nueva etapa que busca nutrirse de talento internacional.

Sunderland en la Premier League I X:@IsidorWilson

Desde la federación haitiana celebraron la incorporación del delantero con un mensaje de unidad, apelando a la diáspora y al sentido de pertenencia. La llegada de Isidor simboliza precisamente eso: una conexión entre el talento formado en Europa y las raíces caribeñas.

Talento europeo para un sueño mundialista

El ataque haitiano suma ahora una pieza importante que se une a nombres como Jean-Ricner Bellegarde y Hannes Delcroix, jugadores con experiencia en el fútbol europeo que han sido fundamentales en el crecimiento del equipo. La expectativa es que este grupo eleve el nivel competitivo del conjunto.

Wilson Isidor, delantero del Sunderland y Haití I X:@IsidorWilson

Sin embargo, el panorama fuera del terreno de juego es complejo. Haití atraviesa una crisis política y social que ha impactado incluso al entorno del seleccionado. La situación en Puerto Príncipe obliga a tomar medidas extraordinarias para mantener el funcionamiento del equipo.

El técnico Sébastien Migné ha reconocido públicamente que no puede residir en el país por razones de seguridad, trabajando a distancia en medio de un escenario desafiante. Este contexto añade un grado de dificultad adicional al desarrollo deportivo del combinado.

Aun así, la decisión de Isidor trasciende lo futbolístico. Su elección representa un compromiso con un proyecto que busca crecer pese a la adversidad. Con el Mundial 2026 en el horizonte, Haití suma talento, ilusión y una historia que apenas comienza a escribirse en el escenario internacional.