La última prueba de Scaloni: Argentina define su lista antes del Mundial 2026

La Selección de Argentina entra en la recta final rumbo a la Copa del Mundo 2026, y lo hace con una convocatoria clave que marcará el rumbo del equipo.

La última lista de Lionel Scaloni antes de cerrar la convocatoria definitiva para el Mundial 2026 llega con algunas sorpresas que pueden colarse de último minuto al torneo más importante entre selecciones.

Una convocatoria con aroma a Mundial

Más allá de tratarse de una Fecha FIFA más, esta lista tiene un peso especial: será la última llamada para que algunos jugadores de la albiceleste o será la oportunidad de que otros nuevos alcancen a colarse de último minuto.

Messi festejando ante las dos aficiones en el partido México vs Argentina de Qatar 2022 | MexSport

Cada nombre incluido (y cada ausencia) comienza a perfilar lo que podría ser el plantel definitivo que viaje al Mundial 2026 en busca de conseguir una estrella más.

La última lista de Lionel Scaloni en la Selección Argentina 🇦🇷 antes de la que llevará al Mundial 2026.



Aparecen Tomás Palacios (Estudiantes) y Gabriel Rojas (Racing) como principales novedades.



¿Opiniones? pic.twitter.com/jaPCViBbt9 — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 18, 2026

Último filtro para los jugadores

El cuerpo técnico aprovechará estos partidos para llamar caras nuevas que andan en notable nivel futbolístico, tales como:

Tomás Palacios (Estudiantes)

Gabriel Rojas (Racing)

Nombres de jóvenes promesas que pueden alcanzar a entrar a la casta mundialista y nombres como el de Franco Mastantuono no aparecen en una de las últimas listas de cara a la Copa del Mundo.

Argentina fue campeón del mundo en el Estadio Lusail | MexSport

Argentina, con la mira en defender el título

La Albiceleste llegará como vigente campeona del mundo. La exigencia será máxima, ya que tratará de añadir una estrella más a su escudo y será la última actuación de Lionel Messi en las Copas del Mundo.

Esta última lista no solo marca el presente del equipo, sino que también comienza a definir su futuro inmediato de la albiceleste en el Mundial 2026.