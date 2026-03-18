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Futbol

Oficial: Argentina confirma estadio para su amistoso previo al Mundial 2026

Argentina en eliminatorias mundialistas | X: @Argentina Toma panorámica de La Bombonera | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:10 - 18 marzo 2026
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La albiceleste ya sabe contra quién, cuándo y dónde jugarán el partido que reemplaza a la Finalissima

La Selección de Argentina ya tiene todo listo para su preparación rumbo a la Copa del Mundo, y ahora hizo oficial uno de los detalles más esperados: el estadio donde disputará su amistoso en marzo de 2026.

El motivo de haberse cancelado la Finalissima ante España fue un cambio rotundo para los preparativos de Argentina de cara al Mundial, por lo que la albiceleste ya tiene listo su plan de respaldo. 

Argentina jugará en casa y ya tiene sede definida

El equipo dirigido por Lionel Scaloni confirmó que el partido amistoso el 31 de marzo en territorio argentino se disputará en el país como parte de su preparación final.

Argentina tenía en mente volver a ganar un título en el Estadio Lusail | MexSport

¿El estadio elegido? La Bombonera será la elegida para albergar a la albiceleste en su nuevo compromiso amistoso; el motivo de su elección es que El Monumental no está en condiciones, ya que recibirá a AC/DC en concierto.

Este encuentro servirá para que la Albiceleste tenga contacto directo con su afición antes de encarar el Mundial, en un ambiente que promete ser totalmente favorable.

En La Bombonera se realizarían espectáculos | DANIEL GAMEZ

Guatemala, el rival elegido

El combinado sudamericano enfrentará a Selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena, luego de que se cayera la posibilidad de disputar la Finalissima ante España.

El duelo está programado para el 31 de marzo y forma parte de la última Fecha FIFA antes de la justa mundialista.

Luis Fernando Tena y Guatemala aún sueñan con el Mundial | X: @fedefut_oficial

Última parada antes del Mundial

Argentina llegará al Mundial 2026 como vigente campeona, con la misión de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Messi festeja con Argentina la obtención de la Finalissima en 2022 | AP
Messi festeja con Argentina la obtención de la Finalissima en 2022 | AP

El amistoso no solo representa una prueba futbolística más para el equipo albiceleste, sino también una despedida ante su gente antes de iniciar una nueva aventura para buscar defender el título en busca del bicampeonato.

Argentina fue campeón del mundo en el Estadio Lusail | MexSport
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