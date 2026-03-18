¡Se repite la historia! Argentina se despedirá rumbo al Mundial en La Bombonera

Listos para defender el titulo de campeones. A sólo tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, Argentina ha definido lo que será, su último partido de preparación en tierras albicelestes previo al torneo y, tal y como lo hicieron en el 2022 previo a su título en Qatar, jugarán en la Bombonera.

La Selección Albiceleste ya había definido que enfrentará a Selección de Guatemala en un partido amistoso como parte de la reorganización del calendario tras la cancelación de la Finalissima ante España. Sin embargo, hoy se anunció que el partido se llevará a cabo que en el estadio de Boca Juniors, en Buenos Aires.

El encuentro quedó programado para el martes 31 de marzo y será la despedida oficial del combinado albiceleste ante su afición antes de viajar a Norteamérica. La decisión responde a la imposibilidad de utilizar el Estadio Monumental.

Argentina, campeón de la primera Finalissima | AFP

¿Por qué no en el Monumental?

La Asociación del Futbol Argentino llevó a cabo ajustes en la agenda de la Fecha FIFA de marzo luego de que no se concretara el enfrentamiento correspondiente a la Finalissima. Tras negociaciones rápidas, se acordó el duelo ante Guatemala, que será el único partido que disputará el equipo en esta ventana internacional.

Cabe destacar que, Argentina suele jugar sus partidos de local en el Estadio Monumental, casa del River Plate, sin embargo, para dichas fechas el recinto no estará disponible, debido a una serie de conciertos de la banda AC/DC programados para los días 23, 27 y 31 del mismo mes.

Ante esta situación la AFA optó por trasladar el compromiso a La Bombonera, casa de Boca Juniors. La solicitud formal para utilizar el estadio ya fue presentada, y se espera que el anuncio oficial se realice en las próximas horas.

Una grada de la Bombonera durante el Clásico contra River | MEXSPORT

Una despedida con antecedentes

La elección de La Bombonera ha generado expectativa entre los aficionados, especialmente por el antecedente más cercano previo a la Copa del Mundo de 2022. En aquella ocasión, el equipo también utilizó este escenario para despedirse de su público antes de viajar a Qatar, en un partido en el que derrotó 3-0 a Venezuela durante las Eliminatorias.

Esta situación ha llevado a que algunos seguidores consideren la decisión como una repetición de aquella fórmula previa a un torneo mundialista. Sin embargo, el último recuerdo del equipo en ese estadio corresponde a noviembre de 2023, cuando cayó 2-0 frente a Uruguay en partido de Eliminatorias.

Argentina iba a jugar contra España la Finalissima l MEXSPORT

Ahora, en un ambiente de despedida, el equipo argentino afrontará este compromiso con el objetivo de cerrar su preparación en casa antes de trasladarse a Norteamérica para defender el título mundial.