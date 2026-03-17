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Futbol

Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima

Argentina iba a jugar contra España la Finalissima l MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 10:21 - 17 marzo 2026
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Los dirigidos de Lionel Scaloni vuelven a casa tras duelo frustrado ante España

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha hecho oficial el partido amistoso entre Argentina y Guatemala después de la cancelación de la Finalísima ante España tras el problema bélico que provocó que Qatar se desechara como sede y al final no se llegara a un acuerdo para jugarse en otra región.

A través de un comunicado el máximo organismo de futbol en Argentina resaltó el anuncio: Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala.”

Argentina tenía en mente volver a ganar un título en el Estadio Lusail | MexSport

Asimismo resaltó que conforme avancen los días se revelará el itinerario y con ello los convocados, en una de las últimas pruebas de cara al Mundial 2026: “En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”.

¿Argentina molesta por cancelación de Finalísima?

El esperado duelo entre la Selección Argentina, campeona del mundo, y España, ganadora de la Eurocopa 2024. La falta de acuerdo sobre una fecha viable fue el detonante que frustró el encuentr, dejando ver la molestia por parte de los representantes del país sudamericano

A través de sus redes sociales, el presidente de la AFA expresó su pesar por la suspensión, detallando que la principal barrera fue la negativa de la UEFA a reprogramar el partido. Argentina había accedido a jugar en Italia, una sede neutral, pero solicitó mover la fecha solo cuatro días después de la propuesta inicial.

Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina tras declarar en su juicio de evasión fiscal | AP
Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina tras declarar en su juicio de evasión fiscal | AP

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, se pronunció en la red social X, enfatizando la postura argentina: “Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalissima entre Argentina y España”, fue parte de lo que expuso.

Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP
Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP

Messi se decepcionó

De acuerdo a ESPN, luego la cancelación del partido, uno de los hombres que más decepcionado está es Lionel Messi, dicho medio resalta que consideraba el partido como una oportunidad para adjudicarse su cuadragésimo noveno título en su carrera.

Cabe mencionar, que el ’10’ argentino se encuentra etapa final como jugador profesional y este partido era una gran posibilidad para sumar un título oficial, el próximo y que podría ser el último con la ‘Albiceleste’ sería la Copa del Mundo 2026.

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