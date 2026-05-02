¿Cómo será el posible 11 de Chivas ante Tigres?

Chivas encara la liguilla con una mezcla de ilusión y preocupación. El equipo dirigido por Gabriel Milito logró establecer una identidad competitiva a lo largo del campeonato; sin embargo, el escenario para enfrentar a Tigres dista mucho de ser favorable.

El Rebaño inicia la serie condicionado no solo por el recuerdo inmediato de la goleada sufrida ante los felinos cuando contaba con plantel completo, sino también por un contexto adverso marcado por múltiples ausencias que afectan directamente la estructura del once inicial.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, durante el partido ante Rayados en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cambios en las Chivas?

Las convocatorias a selecciones, sumadas a la baja de Aguirre, obligan al cuerpo técnico a replantear tanto nombres como funcionamiento. En este contexto, Milito se enfrenta a un desafío táctico de alto calibre: ajustar su alineación sin desdibujar la idea de juego que le dio resultados durante el torneo.

Una de las alternativas pasa por adoptar un planteamiento más ofensivo, con mayor peso en el área a partir de un doble eje de ataque. Esta fórmula ya fue ensayada durante el torneo, con Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín acompañando a Armando González.

Armando 'Hormiga' González, jugador de Chivas | IMAGO7

Ante la ausencia de la “Hormiga”, la apuesta podría inclinarse por Sepúlveda y Marín como dupla ofensiva, con Efraín Álvarez como enlace. Este ajuste derivaría en un 5-3-2, con la siguiente posible alineación: Óscar Whalley; Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapías y Bryan González; Omar Govea, Rubén González y Efraín Álvarez; Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

La otra vía es sostener el sistema habitual y modificar únicamente las piezas. En este caso, Milito tendría que recurrir a jugadores de rotación para cubrir las bajas, apostando por la continuidad del modelo pese a la falta de experiencia en instancias decisivas. Es una opción que preserva la identidad, pero que incrementa el margen de riesgo ante un rival de jerarquía.

Bajo este enfoque, uno de los atacantes cedería su lugar para reforzar el mediocampo por derecha, posición que podrían ocupar Santiago Sandoval o Hugo Camberos, mientras que Efraín Álvarez volvería a su perfil natural por izquierda.

En ataque, con un solo delantero, la decisión recaería entre Sepúlveda y Marín, manteniendo intacta la base defensiva y el mediocampo de contención.

Ricardo Marín anotó el tercer y último gol en la victoria de Chivas ante Santos en el Clausura 2026 | IMAGO7

Este sería el XI de Chivas