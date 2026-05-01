¿Cuándo Chivas supera la barrera de los 30 puntos hasta donde ha llegado?

Cada vez que el Guadalajara supera la barrera de los 30 puntos en fase regular, las expectativas alrededor del equipo rojiblanco se elevan de forma considerable. La historia reciente de los torneos cortos respalda esa percepción: sumar 30 o más unidades suele ser sinónimo de protagonismo en la Liguilla.

Gabriel Milito en el banquillo de Chivas durante un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Chivas como un competidor serio en el torneo

Desde el Invierno 96, cuando Chivas alcanzó 31 puntos y llegó hasta los Cuartos de Final, el equipo ha repetido esta constante en múltiples ocasiones. El caso más emblemático se dio en el Verano 97, torneo en el que el Guadalajara firmó 34 puntos y terminó coronándose campeón, uno de los títulos más recordados de la institución en la era de torneos cortos.

En campañas posteriores, como el Invierno 98 y el Clausura 2004, ambos con 34 unidades, el Rebaño se quedó a un paso del campeonato, firmando subcampeonatos.

Verón y Paco Palencia durante la Final Pumas vs Chivas en el 2004

Mientras tanto, torneos como el Clausura 2007 y el Apertura 2007, con 31 puntos cada uno, llevaron a Chivas hasta las Semifinales, confirmando que ese umbral de puntos garantiza, al menos, una participación sólida en la fase final.

Con la responsabilidad de romper la mala racha

Recientemente, el Clausura 2023 volvió a ilusionar a la afición con 34 puntos y un subcampeonato, mientras que en el Clausura 2024, con 31 unidades, el equipo alcanzó las Semifinales.

Ahora, en el Clausura 2026, Chivas ha vuelto a superar esa cifra al sumar 34 puntos, una marca que históricamente lo ha colocado entre los contendientes más serios al título. La incógnita está sobre la mesa: ¿podrá el Rebaño repetir la historia y convertir esos números en un nuevo campeonato, o se quedará nuevamente a la orilla?

Jugadores de Chivas celebrando un gol ante Puebla| MEXSPORT