Javier Hernández padre hace inesperada declaración sobre Chicharito

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Javier Hernández, su padre, Javier Hernández Gutiérrez, ofreció declaraciones que no pasaron desapercibidas. Sin dar detalles concretos, el exjugador dejó más dudas que certezas sobre el destino del delantero mexicano.

DON CHÍCHARO EVITA LA POLÉMICA😏



Javier Hernández Gutiérrez, padre del Chicharito, evitó hablar del futuro de su hijo y de los elegidos por el Vasco en esta convocatoria rumbo al Mundial 2026🔥



ADEMÁS, aprovechó para llenar de elogios a Hugo Sánchez🥹 pic.twitter.com/GAlzC5uK0H — Claro Sports (@ClaroSports) May 1, 2026

“No sé si se va o se queda”

Cuestionado directamente sobre el futuro del “Chicharito”, Hernández Gutiérrez fue tajante al evitar cualquier tipo de confirmación: “¿Chicharito se va o se queda? No, no, no… yo no sé”, respondió, dejando abierta la incógnita sobre lo que vendrá para el atacante.

El padre del delantero también fue cuestionado sobre la reciente lista de la Selección Mexicana, aunque prefirió no entrar en polémicas:

Disculpe, pero no, no quiero meterme en cosas que… No, no, pero ya mi opinión como que sale sobrando

Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7

Reconoce la grandeza de Hugo Sánchez

Finalmente, Hernández Gutiérrez sorprendió al recordar su etapa como futbolista y rendirse ante la figura de Hugo Sánchez. Además de ser contundente al destacar su legado:

Chicharito con Chivas l IMAGO7

No, pues imagínate tener el máximo jugador en México en este momento delante de mí… ¿Tú crees que iba a jugar? No

Hugo Sánchez es el máximo jugador mexicano en todos los tiempos… puede haber otro, pero que haya logrado lo que logró Hugo va a estar muy difícil

Las declaraciones dejan claro que, mientras el futuro de Chicharito sigue siendo incierto, el respeto por las leyendas del futbol mexicano permanece intacto.