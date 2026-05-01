Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Javier Hernández padre hace inesperada declaración sobre Chicharito

Javier Hernández disputará su novena Clásico Nacional | MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 15:08 - 01 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El padre del delantero evitó confirmar su futuro y sorprendió al comparar la historia de Hugo Sánchez con la actualidad del “Chicharito”.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Javier Hernández, su padre, Javier Hernández Gutiérrez, ofreció declaraciones que no pasaron desapercibidas. Sin dar detalles concretos, el exjugador dejó más dudas que certezas sobre el destino del delantero mexicano.

“No sé si se va o se queda”

Cuestionado directamente sobre el futuro del “Chicharito”, Hernández Gutiérrez fue tajante al evitar cualquier tipo de confirmación: “¿Chicharito se va o se queda? No, no, no… yo no sé”, respondió, dejando abierta la incógnita sobre lo que vendrá para el atacante.

El padre del delantero también fue cuestionado sobre la reciente lista de la Selección Mexicana, aunque prefirió no entrar en polémicas:

Disculpe, pero no, no quiero meterme en cosas que… No, no, pero ya mi opinión como que sale sobrando
Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7
Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7

Reconoce la grandeza de Hugo Sánchez

Finalmente, Hernández Gutiérrez sorprendió al recordar su etapa como futbolista y rendirse ante la figura de Hugo Sánchez. Además de ser contundente al destacar su legado:

Chicharito con Chivas l IMAGO7

No, pues imagínate tener el máximo jugador en México en este momento delante de mí… ¿Tú crees que iba a jugar? No

Hugo Sánchez es el máximo jugador mexicano en todos los tiempos… puede haber otro, pero que haya logrado lo que logró Hugo va a estar muy difícil

Las declaraciones dejan claro que, mientras el futuro de Chicharito sigue siendo incierto, el respeto por las leyendas del futbol mexicano permanece intacto.

Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Lo Último
16:33 VIDEOS: Reportan fuerte incendio en Tláhuac; 300 personas fueron evacuadas
16:30 Así fue el emotivo momento entre Amaury Vergara y Licha Cervantes tras la marca goleadora en Chivas
16:27 This is the way: Diablos Rojos del México lanza jersey conmemorativo de Star Wars
16:06 ¡Last Dance felino! Gignac va por el doblete en su despedida con Tigres
16:01 VIDEO: Aseguran más de 30 toneladas de autopartes en Iztapalapa tras cateos
16:01 Michael Jackson debuta con derrota en el banquillo del Burnley
15:36 Pumas presenta película previo a enfrentar al América en Liguilla
15:31 Chivas recupera piezas clave para la Ida ante Tigres
15:24 ¡Surte a todas! Liberarán más boletos para BTS en CDMX: cuándo, hora y costos
15:12 "Quien tenga a su favorito, que meta la plata": André Jardine previo al Clásico Capitalino