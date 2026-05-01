Así fue el emotivo momento entre Amaury Vergara y Licha Cervantes tras la marca goleadora en Chivas

Alicia ‘Licha’ Cervantes se encuentra en páginas de oro, dentro de los libros de la historia de las Chivas, luego de catapultarse como la máxima goleadora del Guadalajara. La delantera alcanzó los 161 goles para superar a Omar Bravo, el detalle no pasó desapercibido.

Amaury Vergara, propietario de la institución rojiblanca, realizó un emotivo gesto a la jugadora; a través de un video ambos intercambian palabras de agradecimiento dentro de la cancha: “Estoy muy contenta, gracias por todo”, resaltó Cervantes mientras era felicitada.

“Gracias a ti también”, añadió Vergara cuando la jugadora volvió a puntualizar: “Me lo han dicho. Todos los equipos quisieran tener a ese jefe” y finalmente el mandamás respondió: “Me vas a hacer llorar”, mientras se estrecharon en un abrazo.

Alicia Cervantes, la histórica goleadora de Chivas l IMAGO7

Todo esto dentro del terreno de juegp al finalizar el encuentro de Ida de los Cuartos de Final y previo a cortar la red en la quedó estampado ese gol histórico con el equipo rojiblanco, colocándose como la única goleadora en todas las ramas.

¿Cómo fue el gol histórico?

Alicia Cervantes recibió el balón por la banda derecha, vio el espacio, recortó hacia el centro y sacó un disparo preciso que, tras besar el poste, terminó en el fondo de la red en el minuto 36. No fue un gol más: fue el gol que la convirtió en leyenda.

Con emoción desbordada, corrió hacia la tribuna y, con un gesto simbólico, se colocó una corona. No era casualidad: Alicia Cervantes se proclamaba, frente a su gente, como la reina goleadora de Chivas en todas sus categorías.

Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Supera a Omar Bravo

Con este tanto, superó primero los 154 goles de Salvador “Chava” Reyes y después los 160 de Omar Bravo, para convertirse en la máxima anotadora absoluta del club, sin distinción de rama. Un hito que parecía lejano, hoy es una realidad con su nombre.

Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT