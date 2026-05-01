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Futbol

¡Golpe celeste! Toro Fernández es baja para la Ida ante Atlas

En Infiltrados se revelaron los detalles de que Cruz Azul tendrá un equipo más en el futbol mexicano.
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:14 - 01 mayo 2026
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El delantero uruguayo presenta una distensión muscular y está en duda incluso para la Vuelta en el Azteca

Malas noticias para Cruz Azul en plena Liguilla. El atacante Gabriel Fernández, mejor conocido como el “Toro”, no estará disponible para el partido de Ida ante Atlas debido a una lesión muscular.

El delantero charrúa sufrió una distensión muscular, situación que lo margina del primer compromiso de la serie y lo pone en duda para el duelo de Vuelta en el Estadio Azteca.

Opciones en el ataque celeste

Ante su ausencia, todo apunta a que Christian Ebere tomaría su lugar en el eje del ataque, mientras que también existe la posibilidad de que Mateo Levy tenga minutos y se convierta en una alternativa ofensiva para el equipo.

Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7
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