¡Golpe celeste! Toro Fernández es baja para la Ida ante Atlas
Malas noticias para Cruz Azul en plena Liguilla. El atacante Gabriel Fernández, mejor conocido como el “Toro”, no estará disponible para el partido de Ida ante Atlas debido a una lesión muscular.
🚨 BAJA EN CRUZ AZUL 🐂— Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 1, 2026
El Toro Fernández no estará disponible para la Ida ante Atlas; incluso es cuestionable para la Vuelta en el Estadio Azteca.
🏥 El delantero charrúa tiene una distensión muscular.
Ebere pinta para relevo arriba, con chance para que Mateo vea minutos.… pic.twitter.com/6umkUTyExd
El delantero charrúa sufrió una distensión muscular, situación que lo margina del primer compromiso de la serie y lo pone en duda para el duelo de Vuelta en el Estadio Azteca.
Opciones en el ataque celeste
Ante su ausencia, todo apunta a que Christian Ebere tomaría su lugar en el eje del ataque, mientras que también existe la posibilidad de que Mateo Levy tenga minutos y se convierta en una alternativa ofensiva para el equipo.