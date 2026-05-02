FMF recibe reconocimiento de FIFA por cancha híbrida en el CAR

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue reconocida a nivel internacional tras recibir el premio “Campo de Futbol Más Destacado”, un galardón otorgado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la ceremonia de los Forward Awards Edición Americas. Este reconocimiento destaca la innovación y calidad en infraestructura rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El premio fue concedido específicamente por la nueva cancha híbrida construida en el Centro de Alto Rendimiento, una obra que cumple con los más altos estándares internacionales exigidos por FIFA. Este tipo de superficie combina pasto natural con fibras sintéticas, ofreciendo mayor resistencia, durabilidad y condiciones óptimas para el alto rendimiento.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante un evento de Conmebol en Quito, Ecuador | AP

Durante la entrega, Infantino destacó el compromiso de México por modernizar sus instalaciones deportivas y garantizar espacios de primer nivel para el desarrollo del futbol. La cancha híbrida del CAR se convierte así en un referente dentro del continente, alineándose con las exigencias tecnológicas y deportivas del futbol contemporáneo.

Una inversión millonaria

El proyecto forma parte de una inversión integral en el CAR, que ascendió a 400 millones de pesos. Esta modernización no solo contempló la renovación del terreno de juego, sino también la construcción de nuevas instalaciones destinadas a mejorar las condiciones de concentración y preparación de la selección nacional.

Gimnasio dentro del CAR I Iliany Aparicio

Entre las principales obras destaca un hotel con capacidad de 45 habitaciones, diseñado específicamente para albergar a los jugadores y cuerpo técnico. Este espacio permitirá concentraciones más eficientes, brindando comodidad y privacidad en un entorno completamente enfocado al rendimiento deportivo.

¿Qué más se añadió al CAR?

Asimismo, se edificó un complejo principal que incluye gimnasio equipado con tecnología de última generación, áreas de recuperación con piscina, tinas de agua y modernos vestidores. Estas instalaciones buscan optimizar la preparación física y la recuperación de los futbolistas, entre otros elementos clave en el alto rendimiento.

Mikel Arriola en conferencia de prensa | MEXSPORT

Mikel Arriola habló sobre el nuevo logro en el CAR: “El nuevo CAR no es solo un complejo deportivo, es el espacio donde forjaremos a las próximas generaciones de seleccionados nacionales. Contamos con tecnología de vanguardia que la FIFA reconoce hoy como de excelencia mundial”.