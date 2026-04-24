¿Quién es Francisco Iturbide? El próximo presidente de la Liga MX

Tras la reciente Asamblea de Dueños, el nombre de Francisco Iturbide se perfila como el principal candidato para asumir la presidencia de la Liga MX, en medio de una transformación histórica del futbol mexicano que marca la separación formal entre la liga y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Un cambio histórico en la Liga MX

En la reunión de este jueves, los propietarios de los 18 clubes del máximo circuito aprobaron la independencia jurídica de la Liga MX respecto a la FMF, lo que permitirá que opere como una asociación civil con autonomía. Este nuevo modelo abre la puerta a una reestructura dirigencial, donde Iturbide aparece como la figura clave para encabezar esta nueva etapa.

Desde la salida de Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez y el nombramiento de Mikel Arriola como Alto Comisionado, la Liga MX no contaba con un presidente formal, cargo que ahora busca ser ocupado.

Mikel Arriola en conferencia de prensa | MEXSPORT

Perfil de Francisco Iturbide

Francisco Iturbide actualmente se desempeña como Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo dentro de la estructura del futbol mexicano, posición desde la cual ha ganado reconocimiento por su capacidad operativa y conocimiento interno.

Nació el 26 de junio de 1989, por lo que tiene 36 años. En su etapa como futbolista, se desempeñó como delantero centro y formó parte de equipos como: América Sub-20, donde se formó en fuerzas básicas, Alebrijes de Oaxaca, en la entonces Liga de Ascenso. Sin embargo, no llegó a debutar en la Liga MX a nivel profesional.

Durante su formación en el Club América, Iturbide fue parte de las categorías juveniles, específicamente en la Sub-20, sin lograr consolidarse en el primer equipo. A pesar de ello, su carrera tomó rumbo en el ámbito directivo, donde ha construido su perfil dentro de la FMF.

A diferencia de su antecesor, Mikel Arriola, quien contaba con una fuerte presencia mediática por su trayectoria política, Iturbide se caracteriza por un perfil más técnico y organizacional. Desde su nombramiento en 2025, ha trabajado dentro de la estructura interna de la liga, ganando respaldo institucional. En su momento, la Liga MX destacó su capacidad de gestión

“Confiamos en que Francisco Iturbide llevará la voz de nuestra liga a nuevos horizontes, fortaleciendo la colaboración con otras ligas y contribuyendo al crecimiento global del deporte”.

Francisco Iturbide, representante de la Liga BBVA MX ante la Asociación de Ligas del Mundo. pic.twitter.com/cFgfHy7W4k — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 26, 2025

¿Cuándo asumiría el cargo?