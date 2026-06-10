El Estadio de Nueva Jersey, donde se jugará la Final del Mundial 2026. l X

La sede de la Gran Final en un estado con poca tradición futbolera

No, no es Nueva York. Nueva Jersey y la Gran Manzana están separados por el Río Hudson, aunque para muchos aficionados al deporte, el MetLife Stadium ya es parte de la cultura neoyorquina, razón suficiente para ser seleccionado como la sede de la Gran Final de la Copa del Mundo 2026.

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey -nombrado así para el Mundial 2026- es uno de los recintos más grandes de todo el territorio estadounidense, aunque también es uno de los más incómodos. Llegar a ese gigante de concreto es sumamente complicado, además de que sus condiciones no son las óptimas; sin embargo, su gran capacidad y su cercanía con Manhattan lo hacen un negocio redondo.

El balompié ha crecido de forma exponencial en Estados Unidos, y sus grandes urbes son testigos de eso. El MetLife Stadium ya ha sido sede de distintos eventos futboleros importantes, como lo fue la Final de la Copa América Centenario 2016, aquella en la que Lionel Messi se retiró de la Albiceleste -de manera momentánea-; y la definición del título del Mundial de Clubes de 2025.

MetLife Stadium | AP

Ficha técnica Metlife Stadium

Nombre oficial original: New Meadowlands Stadium

Nombre comercial actual: Metlife Stadium (desde 2011, por patrocinio)

Nombre para el Mundial 2026: Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Ubicación: 1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, Estados Unidos

Inauguración: 10 de abril de 2010

Arquitectos: Ewing Cole, Skanska AB y 360 Architecture

Ingeniero estructural: Thornton Tomasetti

Capacidad original: 82,500 espectadores

Capacidad actual: 82,500 espectadores

Costo original de construcción: Aproximadamente 1,600 millones de dólares

Inicio de construcción: 2007

Superficie: Césped híbrido

Dimensiones de cancha: para futbol americano mide 109.72 m de largo por 48.76 m de ancho; para futbol mide 105 × 68 metros

Propietario: MetLife Stadium Company, LLC

Apodo: The Meadowlands

Equipos que juegan o han jugado ahí: New York Giants y New York Jets (NFL)

Eventos destacados: Final de Copa América 2016, Final Mundial de Clubes 2025 y Super Bowl XLVIII

Récord histórico: Estadio más grande de NFL y primer Super Bowl al aire libre en una ciudad con clima frío

Explanada del MetLife Stadium, donde está previsto celebrarse la Final del Mundial 2026 el 19 de julio | MEXSPORT

Nueva York y Nueva Jersey: ciudades cercanas

Estados Unidos se ha destacado a lo largo de su historia por enaltecer sus hazañas y encumbrar aún más sus crímenes. Una de sus ciudades por excelencia es Nueva York, que ha sido protagonista de diversos filmes, entre ellos en los que es destruida y, por el amor estadounidense, ha sido levantada

Pese a que Nueva Jersey ha sido olvidada, su historia ha estado ligada siempre a Nueva York, todo por su cercanía antes mencionada. Lejos del glamour de Manhattan, East Rutherford se coloca como un lugar accesible para descansar y alojamiento en una ciudad que nunca duerme.

Ficha técnica Nueva Jersey

Fundación: : Tras la Revolución estadounidense, se ratificó como el tercer estado en unirse a la Unión de los Estados Unidos el 18 de diciembre de 1787

Nombre oficial: Estado de Nueva Jersey

País: Estados Unidos

Superficie: 22,591 km²

Altitud promedio: 76 metros sobre el nivel del mar

Habitantes: Aproximadamente 9.2 millones de habitantes

PIB per cápita: $72,100 dólares

Idioma predominante: Inglés

Moneda: Dólar estadounidense (USD)

Condados: 21

Gentilicio: neojerseíta | neojerseyés