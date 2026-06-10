No, no es Nueva York. Nueva Jersey y la Gran Manzana están separados por el Río Hudson, aunque para muchos aficionados al deporte, el MetLife Stadium ya es parte de la cultura neoyorquina, razón suficiente para ser seleccionado como la sede de la Gran Final de la Copa del Mundo 2026.
El Estadio Nueva York/Nueva Jersey -nombrado así para el Mundial 2026- es uno de los recintos más grandes de todo el territorio estadounidense, aunque también es uno de los más incómodos. Llegar a ese gigante de concreto es sumamente complicado, además de que sus condiciones no son las óptimas; sin embargo, su gran capacidad y su cercanía con Manhattan lo hacen un negocio redondo.
El balompié ha crecido de forma exponencial en Estados Unidos, y sus grandes urbes son testigos de eso. El MetLife Stadium ya ha sido sede de distintos eventos futboleros importantes, como lo fue la Final de la Copa América Centenario 2016, aquella en la que Lionel Messi se retiró de la Albiceleste -de manera momentánea-; y la definición del título del Mundial de Clubes de 2025.
Ficha técnica Metlife Stadium
Nombre oficial original: New Meadowlands Stadium
Nombre comercial actual: Metlife Stadium (desde 2011, por patrocinio)
Nombre para el Mundial 2026: Estadio Nueva York/Nueva Jersey
Ubicación: 1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, Estados Unidos
Inauguración: 10 de abril de 2010
Arquitectos: Ewing Cole, Skanska AB y 360 Architecture
Ingeniero estructural: Thornton Tomasetti
Capacidad original: 82,500 espectadores
Capacidad actual: 82,500 espectadores
Costo original de construcción: Aproximadamente 1,600 millones de dólares
Inicio de construcción: 2007
Superficie: Césped híbrido
Dimensiones de cancha: para futbol americano mide 109.72 m de largo por 48.76 m de ancho; para futbol mide 105 × 68 metros
Propietario: MetLife Stadium Company, LLC
Apodo: The Meadowlands
Equipos que juegan o han jugado ahí: New York Giants y New York Jets (NFL)
Eventos destacados: Final de Copa América 2016, Final Mundial de Clubes 2025 y Super Bowl XLVIII
Récord histórico: Estadio más grande de NFL y primer Super Bowl al aire libre en una ciudad con clima frío
Nueva York y Nueva Jersey: ciudades cercanas
Estados Unidos se ha destacado a lo largo de su historia por enaltecer sus hazañas y encumbrar aún más sus crímenes. Una de sus ciudades por excelencia es Nueva York, que ha sido protagonista de diversos filmes, entre ellos en los que es destruida y, por el amor estadounidense, ha sido levantada
Pese a que Nueva Jersey ha sido olvidada, su historia ha estado ligada siempre a Nueva York, todo por su cercanía antes mencionada. Lejos del glamour de Manhattan, East Rutherford se coloca como un lugar accesible para descansar y alojamiento en una ciudad que nunca duerme.
Ficha técnica Nueva Jersey
Fundación: : Tras la Revolución estadounidense, se ratificó como el tercer estado en unirse a la Unión de los Estados Unidos el 18 de diciembre de 1787
Nombre oficial: Estado de Nueva Jersey
País: Estados Unidos
Superficie: 22,591 km²
Altitud promedio: 76 metros sobre el nivel del mar
Habitantes: Aproximadamente 9.2 millones de habitantes
PIB per cápita: $72,100 dólares
Idioma predominante: Inglés
Moneda: Dólar estadounidense (USD)
Condados: 21
Gentilicio: neojerseíta | neojerseyés