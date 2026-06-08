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Futbol

¿Cuándo y contra quién debuta Estados Unidos en el Mundial 2026?

Selección de Estados Unidos | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 00:29 - 08 junio 2026
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La cuenta regresiva para la máxima fiesta del futbol está por terminar y el conjunto estadounidense está listo

Todas las miradas están puestas sobre el combinado estadounidense, escuadra que asumirá la gran responsabilidad de vivir la Copa del Mundo en su propio territorio bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino.

El conjunto de las "Barras y las Estrellas" ya conoce su destino para abrir el telón dentro del Grupo D, con un escenario espectacular y un rival sudamericano que buscará amargarles la fiesta en su propia casa.

Sergiño Dest con Estados Unidos l X:USMNT

Los detalles del debut norteamericano

El estreno del cuadro local se dará en el segundo día de actividades de la Copa del Mundo, justo después de que la inauguración oficial levante pasiones en suelo mexicano.

El partido inicial de Estados Unidos será contra la selección de Paraguay el viernes 12 de junio de 2026. El escenario elegido para este vibrante choque es el Los Ángeles Stadium, ubicado en Inglewood, California.

En cuanto a los horarios para sintonizar el encuentro, la pelota rodará a las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México), que corresponden a las 19:00 horas locales de Los Ángeles y a las 20:00 horas del Este de los Estados Unidos.

Este imponente recinto de Los Ángeles, con su característico diseño vanguardista y capacidad para más de 70,000 espectadores, será el búnker principal del conjunto estadounidense durante la fase de grupos del certamen.

Amistoso de Alemania vs Estados Unidos | AP

El camino completo en la Fase de Grupos

Para tener el panorama completo del arranque del torneo, la selección anfitriona no saldrá de la Costa Oeste durante la primera etapa, jugando dos partidos en California y uno en el estado de Washington:

  • Primer Partido: Se miden a Paraguay el viernes 12 de junio en el Los Ángeles Stadium, a las 18:00 horas (Centro de México).

  • Segundo Partido: Viajan al norte para enfrentar a Australia el viernes 19 de junio en el Seattle Stadium, en un horario más temprano, a las 12:00 horas (Centro de México).

  • Tercer Partido: Cierran la primera fase enfrentando a Turquía el jueves 25 de junio, regresando a la cancha del Los Ángeles Stadium a las 19:00 horas (Centro de México).

Con figuras consolidadas en el plano internacional como Christian Pulisic, Alejandro Zendejas, Timothy Weah y Weston McKennie, la escuadra norteamericana buscará aprovechar la localía absoluta para amarrar el liderato de su sector y avanzar con paso firme a las rondas de eliminación directa de este mundial histórico.

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