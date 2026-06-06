Alemania se impone con sufrimiento a Estados Unidos en Chicago

Alemania y Estados Unidos protagonizaron un vibrante partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, disputado en el Soldier Field de Chicago, donde la Mannschaft terminó imponiéndose con autoridad y sufrimiento en los momentos clave. El encuentro tuvo ritmo, intensidad y múltiples ocasiones, dejando claro que ambos equipos llegan con aspiraciones importantes al torneo.

El partido arrancó con un golpe inmediato de Alemania. Apenas al minuto 2, un centro preciso de Kimmich encontró la cabeza de Kai Havertz, quien sin marca envió el balón al fondo de la red para abrir el marcador. El conjunto germano parecía tener el control, incluso marcando un segundo tanto que fue anulado por una jugada previa fuera de la cancha.

Amistoso de Alemania vs Estados Unidos | AP

Estados Unidos responde con carácter

Sin embargo, Estados Unidos reaccionó con personalidad. Con Christian Pulisic como eje ofensivo, el equipo norteamericano comenzó a generar peligro constante, presionando alto y aprovechando los espacios. Balogun y McKennie también se sumaron al ataque, poniendo en aprietos a la defensa alemana en varias ocasiones.

La insistencia estadounidense tuvo recompensa al minuto 38. Tras un tiro de esquina cobrado por Pulisic, la defensa alemana rechazó el balón hacia la frontal, donde apareció Robinson para conectar una volea espectacular que se incrustó en la portería, firmando un auténtico golazo para igualar el marcador.

Antonee Robinson con Estados Unidos | AP

Antes del descanso, Estados Unidos mantuvo el impulso y estuvo cerca de darle la vuelta al marcador. Pulisic volvió a aparecer con un disparo peligroso y generando jugadas a balón parado que exigieron al máximo a la zaga alemana, que resistió como pudo para irse al medio tiempo con el empate.

¿Por qué Baumann fue la figura del partido?

En la segunda mitad, Alemania ajustó y encontró mayor claridad ofensiva. Fue al minuto 58 cuando Jamal Musiala filtró un balón preciso al área, Havertz asistió de primera intención y Leroy Sané definió con calidad al poste para devolverle la ventaja a los europeos.

A partir de ese momento, el partido se inclinó hacia un cierre dramático. Estados Unidos adelantó líneas y generó varias ocasiones claras, pero se encontró con un inspirado Oliver Baumann. El guardameta alemán fue clave con múltiples atajadas, incluyendo una doble intervención ante Pulisic y un disparo peligroso de Scally.

Afición en el Soldier Field de Chicago | AP

En los minutos finales, el asedio estadounidense fue constante. Amiri estuvo cerca de ampliar la ventaja alemana con un disparo que pasó rozando el arco, mientras que Aaronson probó desde larga distancia, obligando a otra espectacular intervención de Baumann que selló su actuación como figura del encuentro.

Finalmente, Alemania resistió la presión y se llevó una victoria importante en su último ensayo previo al Mundial. Aunque Estados Unidos dejó buenas sensaciones, especialmente en ataque, la contundencia alemana y la actuación de su portero marcaron la diferencia en un duelo que dejó altas expectativas de cara al Mundial.