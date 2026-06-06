Lennart Karl sufre lesión y peligra su participación en el Mundial

A menos de una semana de que arranque la Copa del Mundo 2026, las emociones y nervios están al 200%, desafortunadamente esto no siempre puede ser beneficioso, sino todo lo contrario. Previo al último amistoso de la Selección de Alemania, el mediocampista, Lennart Karl sufrió una lesión que pone en riesgo su participación en la justa veraniega.

Lennart Karl celebrando su gol ante Atalanta l AP

¿Qué le pasó a Lennart?

Luego del amistosos de Alemania y Finlandia, el entrenador del equipo bávaro, Julian Nagelsmann, declaró en rueda de prensa que la joven promesa del Bayern Múnich sufrió una lesión. Si bien no se dieron detalles de la gravedad, el estratega sí confesó que la situación escaló hasta llegar al hospital.

No pinta bien. Fue al hospital y se hará pruebas. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar en el Mundial o si tenemos que llamar a un reemplazo”, confesó Nagelsmann a la prensa.

Julian Nagelsmann en conferencia de prensa l AP

Ante cualquier posible resultado, se esperaba que las noticias fueran positivas previo al último amistoso de Alemania ante la Selección de Estados Unidos (próximo anfitrión), pero todo parece indicar que los resultados serán los mismos y el jugador del Bayern tendrá que ser sustituido.

Por el momento el joven prodigio del equipo multicampeón de la Bundesliga no ha dado algún comentario o declaración al respecto de su situación, pero se espera que tras el duelo ante el cuadro de las barras y las estrellas la Federación Alemana de Futbol de alguna declaración al respecto de la delicada y trágica situación.

Lennart Karl hizo el tanto del descuento | AP

Se aleja la promesa

Lennart Karl, quien brilló en la temporada 2025/26 con el Bayern Múnich, se perfilaba para ser una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo, desafortunadamente, con la lesión que aún permanece sin ser revelada todo parece indicar que tendrá que esperar hasta 2030 para vivir el sueño de todo futbolista.

Karl no será el único afectado, pues el equipo de Alemania pierde a uno de sus cambios más importantes y a su revulsivo en el ataque que sin dudo pudo ser de mucha ayuda para los cuatro veces campeones del mundo, mismos que tendrán su debut en el torneo el próximo 14 de junio, desde la ciudad de Houston.