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Futbol

Leyendas mundialistas: El Motor de Hierro, Lothar Matthäus

Lothar Matthäus l Instagram: @lotharmatthaus10
Estephania Carrera
Estephania Carrera 06:00 - 02 junio 2026
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Lothar Matthäus: el motor alemán que desafió al tiempo y conquistó el mundo en cinco ediciones históricas

El legendario mediocampista y líbero alemán no solo disputó cinco Mundiales, sino que se convirtió en el símbolo de la constancia, la disciplina táctica y el liderazgo de toda una generación del futbol germano.

Su viaje comenzó en España 1982 como un joven revulsivo y culminó en Francia 1998, liderando la zaga de su país a los 37 años. Entre medias, Matthäus mutó de un mediocampista box-to-box infatigable y con un disparo demoledor, con una lectura de juego impecable.

Nacido el 21 de marzo de 1961 en Erlangen, Alemania Occidental, Lothar Herbert Matthäus consolidó una trayectoria impecable que lo posiciona como uno de los futbolistas más completos de todos los tiempos.

Lothar Matthäus durante sorteo l Captura de pantalla

Con un despliegue físico imponente, un potente disparo de media distancia con la pierna derecha y una mentalidad ganadora inquebrantable, Matthäus comenzó su carrera como un dinámico mediocampista central para después retrasar su posición y brillar como un líbero cerebral con excelsa capacidad de anticipación táctica.

Su trayectoria a nivel de clubes incluyó pasos históricos por el Borussia Mönchengladbach, el Bayern Múnich, donde cosechó múltiples títulos de Bundesliga y el Inter de Milán en la época dorada de la Serie A, cerrando su ciclo profesional en el MetroStars de Estados Unidos.

Selección Alemana 1990 l Instagram: @lotharmatthaus10

Internacional absoluto en 150 ocasiones con la Selección Alemana, su máximo hito individual llegó tras levantar la Copa del Mundo en el Estadio Olímpico de Roma en 1990, logro que lo catapultó a ganar el Balón de Oro y el premio al Jugador Mundial de la FIFA, sellando así un legado imborrable en el futbol internacional.

Su punto cumbre llegó en Italia 1990, donde capitaneó a la Alemania Federal hacia su tercer título mundial, cobrándose la revancha ante la Argentina de Diego Maradona, quien años más tarde lo definiría como "el mejor rival que tuve en mi carrera".

Sus números en la Copa del Mundo

  • 5 ediciones disputadas (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), un récord que compartió en solitario durante décadas.

  • 25 partidos totales en fases finales, manteniéndose en el top 3 de jugadores con más presencias en la historia del torneo.

  • 6 goles anotados, destacando su faceta como delantero efectivo.

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