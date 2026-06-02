Canadá impone condiciones bajo la lluvia y derrota a Uzbekistán rumbo al Mundial

Con goles de Jonathan Osorio y Jayden Nelson en la segunda mitad, el conjunto dirigido por Jesse Marsch venció 2-0 a un combativo Uzbekistán, dejando buenas sensaciones tácticas pero también tareas pendientes en defensa.

El drama de la primera mitad

Desde el pitazo inicial, el libreto fue claro, Canadá asumió el protagonismo y la posesión del balón intentando romper el bloque defensivo de cinco hombres propuesto por el cuadro asiático. Sin embargo, la cancha totalmente empapada dificultó la fluidez del traslado de balón local.

Canadá vs Uzbekistán l AP

Fueron los uzbekos quienes, mediante transiciones rápidas comandadas por su gran figura, Eldor Shomurodov, generaron las opciones más claras de los primeros 45 minutos. Apenas al minuto 6, Shomurodov quedó mano a mano frente a Maxime Crépeau, pero su intento de vaselina se fue apenas desviado.

Canadá sufría en defensa y, para colmo, Marsch tuvo que mover el banquillo pasando la media hora por la salida obligada de Moïse Bombito debido a molestias físicas. Fue en ese momento cuando Maxime Crépeau alzó la mano para pelear la titularidad del arco canadiense.

El guardameta del Orlando City firmó dos atajadas espectaculares, un achique providencial en el 26' y un reflejo felino ante un cabezazo tras un tiro libre en el 43',para mantener el cero de milagro antes del descanso.

Reajuste táctico y contundencia

Para la segunda mitad, Jesse Marsch ajustó las piezas, inyectando mayor agresividad por las bandas. Los espacios comenzaron a abrirse ante un Uzbekistán que empezó a resentir el esfuerzo físico.

Al minuto 58, la paridad finalmente se rompió. Tani Oluwaseyi firmó una gran jugada por el sector derecho y asistió de forma precisa a Jonathan Osorio, quien con un remate colocado desde el borde del área batió al arquero Abduvohid Nematov para desatar la locura en las tribunas de Edmonton.

Canadá vs Uzbekistán l AP

Con la ventaja, "Les Rouges" controlaron el ritmo del juego, moviendo el balón ante la desesperación del debutante mundialista asiático. Ya en el tiempo de compensación (90+1'), con Uzbekistán completamente volcado al ataque, apareció Jayden Nelson dentro del área para picar sutilmente el esférico por encima del arquero y sellar el definitivo 2-0.