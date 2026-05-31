"Estamos devastados": Jesse Marsch manda emotivo mensaje a Marcelo Flores tras lesión de ligamento cruzado

Marcelo Flores ha quedado fuera de la Copa del Mundo después de confirmarse que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla. La noticia no ha caído bien para la Selección de Canadá, donde el entrenador Jesse Marsch lamentó profundamente la baja del delantero y le envió un mensaje de apoyo tras conocer los resultados médicos.

El futbolista se lesionó durante la Final de la Concacaf Champions Cup, en la que Toluca derrotó a Tigres en penales para conquistar el título. Tras el partido, Marsch reveló que habló con Marcelo Flores y confirmó que, aunque la lesión lo dejará fuera del torneo, no existen otras complicaciones en la rodilla.

Marcelo Flores se lesiona en la Final de la Concachampions l IMAGO7

Jesse Marsch y su mensaje de apoyo

Jesse Marsch explicó que Marcelo Flores sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y que estará fuera de actividad durante un largo periodo. El técnico de Canadá señaló que mantuvo comunicación con el atacante después del juego y nuevamente tras los estudios médicos, donde se confirmó el diagnóstico definitivo.

"La buena noticia es que la rotura es el único problema con la rodilla y no tiene otras complicaciones", mencionó Marsch al hablar sobre el estado físico del jugador. Sin embargo, el estratega reconoció que el golpe anímico fue fuerte para todo el grupo canadiense, que esperaba contar con Flores en la Copa del Mundo.

Jesse Marsch | AP

El entrenador también destacó el respaldo que Marcelo recibió en México después de la lesión. Marsch recordó que el futbolista ha sido criticado por elegir representar a la Selección de Canadá, pero subrayó la empatía mostrada por sus compañeros, rivales y aficionados en el estadio de Toluca. "Estamos devastados por él", expresó Marsch, quien resaltó que la reacción del entorno futbolístico mexicano habló muy bien de la comunidad y del propio Marcelo Flores.

An update on Marcelo Flores 🎙️



We are with you, Marcelo. As a team, and an entire nation 🇨🇦❤️ pic.twitter.com/d9xX78tknt — CANMNT (@CANMNT_Official) May 31, 2026

Marcelo Flores se enfoca en su recuperación rumbo al futuro

Jesse Marsch aseguró que Marcelo Flores ya está mentalizado en su proceso de recuperación y en regresar lo antes posible a la actividad. El entrenador explicó que los jugadores de Canadá han estado pendientes de su evolución y que el cuerpo técnico ha compartido actualizaciones constantes sobre su estado.

El estratega dejó abierta la invitación para que Flores visite al equipo después de su cirugía, si así lo desea. Marsch señaló que una de las cosas favoritas del delantero es convivir con sus compañeros, por lo que estar cerca del grupo podría ayudarlo en el inicio de su rehabilitación.

Canadá debutará en la Copa del Mundo el 12 de junio ante Bosnia en la primera jornada del Grupo B. Posteriormente enfrentará a Qatar el 18 de junio y cerrará la fase de grupos contra Suiza el 24, ya sin Marcelo Flores entre sus opciones ofensivas.